استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

من جهة اخرى استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان حيث قدم لسموه رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد شبيب العجمي واعضاء مجلس الادارة وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الادارة الجديد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح.

الى ذلك سيتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة فيشمل برعايته وحضوره حفل تخريج الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة (21) والطلبة الضباط من الدفعة (45) بكلية علي الصباح العسكرية وذلك في العاشرة والنصف من صباح اليوم