الأمير استقبل ولي العهد والغانم والمبارك

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.