الأمير استقبل ولي العهد والمبارك والنائب الأول والكندري

استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. واستقبل سموه رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى احمد الكندري. كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد.