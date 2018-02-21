الأمير استقبل ولي العهد والمبارك

•سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لدى استقباله سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.