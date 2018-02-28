الأمير استقبل ولي العهد والمحمد

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
واستقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.