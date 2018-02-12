دعم الكويت للعراق ينعكس في إحدى صوره بانعقاد مؤتمر إعادة الاعمار

استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان مساء امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سمو الأمير نقيب الصحافيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحافيين العرب مؤيد اللامي والوفد الإعلامي المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وقدم سموه خلال اللقاء التهنئة إلى الرئيس العراقي الدكتور محمد فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وللشعب العراقي بمناسبة الانتصار على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” متطلعاً سموه بأن يحقق هذا الانتصار دعما للعراق وشعبه بكافة أطيافه ومكوناته ويسهم في توحيد صفوفه.

كما أكد سموه خلال اللقاء على دعم الكويت للعراق وللشعب العراقي الذي ينعكس في احدى صوره بانعقاد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والذي يمثل منصة دولية للحكومة العراقية لمواصلة جهودها في عملية إعادة الإعمار، مشيراً سموه للأهمية البالغة لانعقاد هذا المؤتمر الدولي والتي تتجسد بمشاركة العديد من الدول المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص بهذا العدد الكبير من الشركات وصولا إلى هدف إعادة إعمار العراق ورفع المعاناة عن الملايين من النازحين والمتضررين من ضحايا الحرب على الإرهاب تجسيدا لرسالة الكويت الإنسانية.

كما أشاد سموه بجميع الجهود المبذولة من كلا البلدين في تفويت الفرصة على مثيري الفتن والتصدي لها بكل الوسائل والسبل متمنيا سموه أن يعم الأمن والسلام والاستقرار على البلد وعلى المنطقة.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.