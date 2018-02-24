• ولي العهد: نهضة شاملة تفيض بخيرها على الكويتيين

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد برقيات تهان من قادة الدول العربية والدول الأجنبية بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين لعيد التحرير، معبرا في برقيات جوابية عن شكره وتقديره لهم على مشاعرهم، ومتمنيا للعلاقات بين الكويت ودولهم المزيد من التطور والنماء.

في هذا السياق، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في برقية الى سمو الأمير بالمناسبة، معربا باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب الكويت اطراد التقدم والازدهار، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما أعرب ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في برقية تهنئة لسمو الأمير الشيخ صباح الاحمد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، متمنيا لحكومة وشعب الكويت المزيد من التقدم والازدهار.

الى ذلك، تلقى سمو أمير البلاد برقيات تهان بمناسبة الاعياد من اخوانه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعربوا فيها عن مشاعر الولاء والوفاء للوطن وخالص الدعاء لسموه، وقد بادلهم سموه التهاني بالمناسبتين الوطنيتين العزيزتين على نفوس الجميع مقدرا لهم ما اعربوا عنه من صادق الدعاء وكريم المشاعر نحو الوطن.

وعبر سمو ولي العهد في برقيته لسمو الأمير عن دعواته لله تعالى بان “يحف سموه بعين عنايته وان يهبه العمر المديد لتتحقق في عهده طموحاته وآماله باعتلاء وطننا المكانة اللائقة به بين الأمم وبإنجاز نهضة تنموية شاملة بكافة مناحي الحياة التي تفيض بخيرها على الشعب الكويتي في ظل سياج منيع من الوحدة الوطنية الصلبة في كنف قيادة سموه”.

