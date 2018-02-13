الأمير خليفة: إنجازات أمير الكويت تعدت النطاق المحلي والإقليمي ووصلت إلى العالمية

أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان ان “اسهامات وانجازات سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد تعدت النطاق المحلي والإقليمي ووصلت الى العالمية”.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء البحريني عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى المملكة الشيخ عزام الصباح الذي سلمه دعوة لحضور حفل السفارة الكويتية بمناسبة الذكرى الـ 57 للعيد الوطني وذكرى يوم التحرير الـ 27.

وذكر رئيس الوزراء البحريني وفق كالة الأنباء البحرينية (بنا) أن “الكويت تحتفل بأعيادها الوطنية وهي مزهوة بنهضة شاملة طالت مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية بفضل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد”، مشددا على ان “البحرين والكويت عائلة واحدة وشعب واحد تربطهم علاقات وثيقة تستند على تاريخ حافل بالأخوة والترابط وهذا الزخم للعلاقات تراكمي كل جيل يورثه للآخر”.

من جانبه، أكد السفير الكويتي على ما يمثله رئيس الوزراء البحريني من قيمة عالية ومكانة في قلب كل كويتي كما هو في قلب شعوب دول المجلس والأمة العربية، مشيدا بحرصه على دعم العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والارتقاء بمجالات التعاون بينهما في مختلف المجالات”.