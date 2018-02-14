الدعم الذي نقدمه للأشقاء في العراق يأتي إيماناً بالدور الإنساني للأسرة الدولية

مؤشرات ايجابية تؤكد نجاحاً تحقق للمؤتمر وهو ما يدعو للتفاؤل في استقرار العراق

لمسنا التعاون والتجاوب من الأشقاء في العراق والبنك الدولي ونقدر دور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

اجتماع “التحالف” رسالة قوية من المجتمع الدولي للتعبير عن الإصرار على مواجهة وهزيمة الارهاب

العراق في مواجهته وتصديه للإرهاب إنما كان يؤدي دوراً تاريخيا لدحر التنظيمات الإرهابية

أمن واستقرار العراق يعد جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت والمنطقة

التنظيمات الارهابية أحالت حياة العراقيين إلى جحيم… فمن نازح بلا مأوى إلى جريح بلا علاج إلى جائع بلا طعام

لن نتوانى عن دعم الأشقاء في سورية واليمن بعد عودة الأمن والاستقرار إليهما

القطاع الخاص قادر على التعامل مع الفرص الاستثمارية في العراق وألفا رجل أعمال شاركوا في المؤتمر

ما يواجهه عالمنا من تحديات يتطلب من المجتمع الدولي عملاً جماعياً وتحركاً شاملاً على كل المستويات

أعلن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس خلال افتتاحه الاجتماع الوزاري لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق التزام الكويت بتخصيص ملياري دولار للعراق، منها مليار دولار كقروض ومليار للاستثمار.

وأشار سموه في كلمته في افتتاح المؤتمر الى أن الحشد الدولي الواسع في مؤتمر «إعمار العراق» يعد اعترافا بحجم التضحيات التي تكبدها العراق في مواجهة الإرهاب، مبينا أن «مؤشرات إيجابية تؤكد نجاحا تحقق لهذا المؤتمر وهو ما يدعونا للتفاؤل في استقرار العراق الذي هو جزء لا يتجزأ من أمن الكويت والمنطقة»، كما لفت الى أن «الدعم الذي نقدمه اليوم للأشقاء بالعراق يأتي إيمانا بالدور الإنساني للأسرة الدولية واستجابة لما دعتنا إليه الشريعة الإسلامية السمحاء».

وأعرب سموه عن أننا «لمسنا التعاون والتجاوب من الأشقاء في العراق والمسؤولين في البنك الدولي.. ونقدر دور الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي كمشاركين أساسيين لنا بالرئاسة».

كما أوضح سمو الأمير أن اجتماع التحالف الدولي ضد «داعش» والذي عقد في الكويت أمس «رسالة قوية من دول التحالف للتعبير عن مدى استمرار المواجهة لهزيمة الإرهاب».

وانطلقت فعاليات الاجتماع الوزاري لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تستضيفه البلاد في الفترة من 12 الى 14 الجاري بمشاركة عدد من كبريات الدول المانحة ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية في سبيل تحصيل الإسهامات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق عقب الحروب والصراعات التي تأثرت بها محافظات ومناطق عديدة هناك.

ورحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في بداية كلمته برئيس وزراء العراق حيدر العبادي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم والمشاركين في المؤتمر أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقال سموه: يسرني بداية أن أتقدم بالترحيب الحار بكم في المشاركة في أعمال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق ، والذي يأتي تواصلاً لدور الكويت الإنساني في مؤتمرات عقدناها في هذه القاعة على مدى السنوات الماضية ، كما نعرب عن التقدير البالغ لتلبية دعوتنا وما يعكسه ذلك من حرصكم وإدراككم لما ينطوي عليه من أبعاد تمثل أولوية قصوى لنا جميعاً.

واضاف إننا في الوقت الذي نتقدم فيه للأشقاء بالتهنئة للانتصارات التي تحققت لهم والتي جاءت بعد تضحيات كبيرة وعزيمة صلبة فإننا نؤكد إن ما نشهده اليوم من حشد دولي واسع على المستوى الرسمي والشعبي والقطاع الخاص إنما يمثل اعتراف من العالم بحجم التضحيات التي تكبدها العراق في مواجهته للإرهاب وسعيا من المجتمع الدولي لمكافأته على تلك المواجهة.

وتابع سموه: أن العراق في مواجهته وتصديه للإرهاب إنما كان يؤدي دورا تاريخيا ومشرفا لدحر التنظيمات الإرهابية التي أحالت حياة العراقيين في المناطق التي سيطرت عليها إلى جحيم فمن نازح بلا مأوى وجريح بلا علاج وجائع بلا طعام.

وذكر سموه ان لقاؤنا وما سيسفر عنه مؤتمرنا من نتائج يعد استمرارا لجهودنا جميعا وتفاعلا من المجتمع الدولي في سعينا لمواجهة الإرهاب وهزيمته والتصدي لكل ما يمثله من مخاطر وتحديات ولا نغفل في سياق الإشارة لتلك التحديات ما يتعرض له الأشقاء في سوريا واليمن من معاناة مريرة جراء استمرار الصراع الدائر هناك ولدينا كل الثقة بأننا والمجتمع الدولي لن نتوانى عن دعمهم بعد عودة الأمن والاستقرار لهم.

وقال سموه إننا ندرك حجم الدمار الذي لحق بالعراق جراء سيطرة تلك التنظيمات الإرهابية على بعض الأراضي العراقية وما ترتب على ذلك من قتال لتلك التنظيمات لتطهير التراب العراقي الأمر الذي يتوجب معه على العراق اليوم الشروع في إعادة إعمار شامل لما تم تدميره من بنية تحتية ومرافق الحياة الأخرى وهو عمل لن يتمكن العراق من التصدي له وحده مما دعانا إلى التوجه بالنداء إلى المجتمع الدولي بدعوته للمشاركة في هذا العمل وتحمل تبعاته.

واضاف في ضوء إدراكنا لحجم تلك التبعات فقد كان لا بد لنا من التفكير بالدور الحيوي والمساند لنا وهو دور القطاع الخاص إيمانا منا بأن ذلك الدور قادر على المشاركة والعطاء كما أنه قادر على التعامل مع ما سيطرحه الأشقاء في العراق من فرص استثمارية ومشاريع حيوية تتعلق بالبنية التحتية لبلادهم وتجسيدا لذلك الدور فقد اجتمع بالأمس ما يزيد عن الألفين شركة ورجل أعمال من القطاع الخاص تفعيلا لذلك الدور.

وتابع وفي إطار فعاليات مؤتمرنا فقد اجتمع في اليوم الأول الخبراء رفيعي المستوى في المؤسسات التمويلية ضمن برامج إعادة الإعمار واجتمعت أيضا في ذات اليوم مؤسسات المجتمع المدني مشاركة منها بدورها في التخفيف من العبء الإنساني الذي يعانيه الشعب العراقي وهو الدور الذي يحظى دائماً بتقديرنا واعتزازنا.

وقال سموه لا يفوتني هنا أن أشير إلى أنه وفي إطار سعينا للإعداد لمؤتمرنا هذا فقد لمسنا كل تعاون وتجاوب من الأشقاء في العراق كما وجدنا كل الدعم والمساندة الفنية من المسئولين في البنك الدولي من خلال اللقاءات والاتصالات معهم وأشير أيضاً بالتقدير للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لجهودهم البناءة في هذا الإطار كمشاركين أساسيين لنا بالرئاسة.

وأشار الى ان الدعم الذي نقدمه اليوم للأشقاء في العراق يأتي إيمانا بالدور الإنساني للأسرة الدولية فضلا عما يمثله من استجابة لما دعتنا إليه الشرائع السماوية السمحاء.

واضاف إننا في الوقت الذي نؤكد فيه بأن مخرجات مؤتمرنا هذا ستسهم وبشكل فاعل في إعمار وبناء العراق وأن مؤشرات إيجابية تؤكد نجاحاً تحقق لهذا المؤتمر وهو ما يدعونا للتفاؤل بمستقبل أمن واستقرار العراق الذي يعد جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت والمنطقة.

وذكر سموه ان هذا النجاح يدعونا إلى الثقة بأنه سيقود وبنجاح الأشقاء في العراق في المرحلة المقبلة والتي ستشهد انتخابات شاملة لتتواصل العملية السياسية بمشاركة كافة أطياف الشعب العراقي في سعي يهدف لتظافر الجهود لتحقيق وحدة العراق وسلامته وتحقيق آمال وتطلعات أبنائه في مجتمع متماسك ومتصالح ينعم بحياة طبيعية آمنة ومزدهرة.

وأوضح سموه انه في إطار استمرار مواجهتنا وحشدنا لجهود المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب فقد اجتمع في اليوم الثاني وزراء خارجية دول التحالف في مواجهة ما يسمى بتنظيم داعش وهو الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعاتهم لتنسيق مواقفهم وإعداد خططهم للمواجهة الطويلة والشاقة للقضاء على الإرهاب كما أن هذا الاجتماع يعد رسالة قوية من دول التحالف والمجتمع الدولي للتعبير عن مدى الإصرار واستمرار المواجهة لهزيمة الإرهاب.

واكد سموه إن ما يواجهه عالمنا اليوم من أزمات وتحديات يتطلب من المجتمع الدولي عملا جماعيا وتحركا شاملا وعلى كل المستويات مؤكدين أننا ندرك حجم هذه التحديات ومتحدون في مواجهتها وصولا إلى غاياتنا المنشودة بأن تنعم البشرية وأجيالها القادمة بكوكب آمن ومستقر خالي من الغلو والتطرف والإرهاب لنحفظ لشعوب الأرض الحياة الحرة الآمنة والكريمة.

وأعلن سموه في ختام كلمته ان الكويت وانطلاقا من التزامها بدعم الأشقاء في العراق ستلتزم بتخصيص مليار دولار كقروض وفق آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومليار دولار للاستثمار في الفرص الاستثمارية في العراق فضلا عن مساهمة الجمعيات الخيرية الكويتية.