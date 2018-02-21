• العفاسي: الاحتفال بالمسابقة يؤصل اهتمام الكويت بكتاب الله تعالى استمراراً لنهج أمير القلوب

• نجاح المسابقة انعكاس لاهتمام سمو الأمير البالغ وإسهاماته المتميزة في خدمة كتاب الله

• 1729 مشاركاً يمثلون 40 جهة حكومية وخيرية فاز منهم 225 في مختلف شرائح المسابقة

• نعد بمواصلة الجهود لرعاية الأجيال الجديدة من أبناء هذا الوطن العزيز على الاجتماع حول مائدة كتاب الله العظيم

تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الحادية والعشرين وذلك على مسرح قصر بيان.

هذا وقد وصل سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري وكبار المسؤولين بالدولة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلا أحد الفائزين بالمسابقة آيات من الذكر الحكيم وألقى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كلمة بهذه المناسبة توجه فيها إلى سمو أمير البلاد قائلاً:

“أحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

واضاف:” إن تفضلكم يا صاحب السمو برعاية مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتتويجها بتوجيهاتكم السامية لتحفيظ القرآن الكريم وتشريفها بحضور سموكم حفل تكريم الفائزين في كل عام لهو توفيق من الله تعالى أجرى به الخير على يديكم لتكون في مقام القدوة الحسنة في العمل من أجل عزة الإسلام ونصرة المسلمين”.

وتابع العفاسي:” يشرفني في رحاب هذا الاحتفال الطيب بالفائزين والفائزات بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الحادية والعشرين الذي يؤصل اهتمام الكويت بكتاب الله تعالى استمرارا لنهج سلفكم أمير القلوب الشيخ جابر الاحمد ويشرفني أن أقف في هذا المقام نيابة عن إخواني في الأمانة العامة للأوقاف لأحمد الله تعالى على نعمته باستمرار نجاح هذه المسابقة لتبلغ عامها الحادي والعشرين وهو انعكاس لاهتمام سموكم البالغ ولإسهاماتكم المتميزة في خدمة كتاب الله تعالى وحرص سموكم على نشأة جيل من أبناء هذا الوطن على تعاليم الدين الإسلامي وخلق القرآن عملا بقوله سبحانه تعالى:”إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا”.

وقال العفاسي: “إن الله منَّ علينا في الأمانة العامة للأوقاف منذ إنشائها وحتى يومنا هذا برعاية كتابه الكريم وحفظة كتابه الأبرار وها هم أبناؤكم حفظة كتاب الله عز وجل من من الله عليه بكرمه فحفظه كاملا ومنهم من يحفظ اجزاء منه وهم على طريق النور والهداية ماضون ليحفظوه كاملا بإذن الله تعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم”.

واضاف “انطلاقا من أهداف مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده فقد وضعت الامانة العامة للأوقاف في سلم أولوياتها تنسيق الجهود الرامية إلى العناية بالقرآن الكريم وعلومه واستقطاب كافة فئات المشاركين والمشاركات فتم استحداث لجنة المملكة المتحدة وإيرلندا وتخصيص لجنة لكبار السن إضافة إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومركز الكويت للتوحد ومن ثم فئة المكفوفين وفئة الصم ولم تغفل المسابقة فئة نزلاء المؤسسات الإصلاحية”.

1729 مشاركاً

وتابع العفاسي:”إننا لنفخر اليوم بتتويج كوكبة جديدة من حفظة كتاب الله عز وجل في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده (الحادية والعشرين) “يحبهم ويحبونه”، مشيراً أن عدد المتأهلين للتصفيات النهائية بلغ “1729” مشاركا ومشاركة يمثلون عدد 40 جهة حكومية وخيرية داخل دولة الكويت وكان إجمالي عدد الرجال 688 وعدد النساء 864 وعدد الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة 177 متسابقا ومتسابقة من فئة الصم والبكم وفئة المكفوفين ومركز الكويت للتوحد ونزلاء المؤسسات الإصلاحية والأحداث.

وقال ان عدد الفائزين بلغ 225 فائزا من الذكور والإناث في مختلف شرائح وفئات المسابقة وذلك بمعدل “72” فائزا من الرجال والبنين و”65″ فائزة من النساء والبنات و”51″ فائزا وفائزة من ذوي الاحتياجات الخاصة و “8 ” فائزين من المؤسسات الإصلاحية و “12” فازا وفائزة من لجنة بريطانيا وايرلندا و”17″ فائزا وفائزة من اللجنة الخاصة بكبار السن.

واضاف: “اسمحوا لي أن أهنىءباسم سموكم جميع الفائزين والفائزات وأن أشكر جهودهم سائلا الله تعالى لهم التوفيق والنجاح في خدمة كتاب الله عز وجل كما أهنى أولياء أمورهم الذين كانوا هم أحد أهم أسباب النجاح وليستبشروا بتاج الوقار الذي سيقلدوه في الآخرة كما وعدهم الله سبحانه”.

وتابع العفاسي: “اننا نعد سموكم أن تظل جهودنا موصولة لرعاية الأجيال الجديدة من أبناء هذا الوطن العزيز على الاجتماع حول مائدة كتاب الله العظيم وتشجيع التنافس على حفظه وإتقان تلاوته وتدبره وتعلم معانيه عرفانا بقدر هذا الكتاب الذي هو أمانة في أيدينا ونعدكم أيضا ان تواصل الأمانة العامة للأوقاف جهودها الحثيثة في دعم كافة مجالات التنمية المجتمعية الأخرى جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية الأخرى التي تسعى إلى المساهمة في النماء والرخاء والاستقرار المجتمعي في ظل القيادة الحكيمة لسموكم وسمو ولي عهدكم الأمين”.

وتوجه العفاسي بالشكر لسمو الأمير لرعايته الكريمة لأهل القرآن ولهذه المسابقة المباركة، مشيداً بآبائنا وأمهاتنا الواقفين والواقفات الذين قدموا بعض أموالهم وعقاراتهم وقفا لله ومنها أوقافهم على كتاب الله تعالى كما شكر كل من ساهم بجهده ووقته في إنجاح هذه المسابقة في الأمانة العامة للأوقاف واللجان المنظمة والجهات المشاركة.. لجميع من ساهم ويساهم في دعم رسالة الوقف والأوقاف.

بعدها تم عرض فيلم وثائقي عن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم بعنوان “يحبهم ويحبونه” ثم تفضل سمو الأمير بتقديم الجوائز للفائزين والجهات الفائزة بمسابقة الكويت الكبرى الحادية والعشرين لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

كما تم تقديم هدية تذكارية إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بهذه المناسبة. وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.