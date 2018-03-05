مدير الجامعة أكد تطوير منظومة التعليم لمواكبة المشاريع التنموية والستراتيجية للدولة

العازمي: الرعاية الأميرية حافز للتفاني وخدمة الوطن

كرم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد امس خريجي جامعة الكويت الفائقين من الدفعة السابعة والاربعين للعام الجامعي “2016/2017” في حفل اقيم على مسرح الشيخ عبدالله الجابر بالحرم الجامعي بالشويخ وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار الشيوخ والوزراء وعمداء الكليات وجمع غفير من أهالي الخريجين.

وألقى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي كلمة قال فيها: يشرفني أن أرحب بكم في هذه المناسبة السعيدة التي تقام احتفاءً بتخريج دفعة جديدة من خريجي جامعة الكويت المتفوقين ومستحقي درجتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2016/2017، وهذه الدفعة تهديها الجامعة إلى المجتمع لينضموا إلى مسيرة العمل لخدمة وطنهم وأمتهم، وفي ذلك تتويج للعمل الكبير الذي ما زالت الجامعة تنهض به منذ نشأتها، إعلاءً لشأن العلم والعلماء، وتقديراً للجهود الصادقة التي بذلت، وأتت ثمارها نخبة متميزة من أبنائنا وبناتنا، نعلق عليهم الآمال، ونرجوهم للغد المشرق، عقولاً مبتكرة للتفكير، وعزائم ماضية للبناء، ونماذج مشرقة للاقتداء.

واضاف العازمي:إنه لشرف لنا جميعا أن نرى من سموكم هذه الرعاية الكريمة للجامعة وأبنائها، وفي ذلك دلالة على ما يكنه قلبكم الكبير من حب لأبناء هذا الوطن وحرص على مستقبلهم، كما أنه حافز كبير لهم على التمسك بروح الأسرة الواحدة، والتفاني في خدمة الوطن الذي يقدم لأبنائه – بتوجيه من سموكم – ما يكفل لهم الحياة السعيدة والعيش الآمن.

وقال: “لقد كان لقيادتكم الحكيمة موقع الصدارة في التأثير في حياة هذه الجامعة ونموها وازدهارها، فقد أوليتموها عظيم اهتمامكم وطيب مشورتكم وسديد توجيهاتكم، وفتحتم لأهلها – من هيئة تدريسية وطلبة – صدركم العامر بحب الله والوطن والناس أجمعين، واذا كنا اليوم نقف موقف الشاكر لله على ما أفاء به علينا من نعمة الأمن والأمان والحرية والرخاء، فإن واجب الوفاء يقتضينا أن نتوجه إلى مقام سموكم بالشكر والعرفان والتقدير لما حظيت به الجامعة من دعم ومساندة من سموكم، إقراراً بالفضل لأهل الفضل، وللدعم اللامحدود من سموكم لمسيرة جامعة الكويت، هذا الصرح العلمي الشامخ الذي يتوج هامة التعليم في بلادنا، ويحمي نهضتها ويقيها عوامل التخلف والجمود”.

وأشار د. العازمي إلى أنه من أهم أهداف الجامعة، إعداد وتهيئة القيادات في شتى القطاعات العلمية والمهنية في المجتمع، ومتابعة التقدم العلمي في مختلف فروع المعرفة، والإسهام في هذا التقدم عن طريق البحث العلمي لحل مشكلات المجتمع في مختلف قطاعاته، والإسهام في تنميته اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وأكد أن ما أنجزته الجامعة إنما هو حصاد جهود كريمة مشتركة للأسرة الواحدة المتعاونة، وهي تنهض بأعمالها وأداء رسالتها السامية في إخلاص وتفانِ، وما قدمته الجامعة من أعمال وانجازات هامة في المجالات العلمية والبحثية والمجتمعية إنما هو مساهمة في تقدم بلدنا تقدماً يواكب متطلبات عصرنا، عصر الحضارة القائمة على العلم والمعرفة.

وقال: “اسمحوا لي أن أتوجه بحديثي إلى الخريجين والخريجات لأتقدم لهم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، على ما حققوه من نجاح ولأبارك لهم تفوقهم، ولتذكيرهم بالنعمة الكبرى التي أسبغها الله عليهم بالانتماء إلى هذا البلد الأصيل، الذي تطبع بالقيم الاسلامية الرفيعة، والمثل العربية الكريمة، وأن الله قد منَّ عليهم من خيره وبره، ولأذكرهم بحق الكويت عليهم، الكويت التي لم تبخل يوماً على أبنائها، وقد حان الوقت لخدمتها والتفاني في العمل من أجل رفعتها وصون وحدتها، فالكويت هي الوجود الدائم، ونحن الوجود العابر وخدمتها أشرف عمل وأسمى غاية”.

بدوه قال مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري: “يسرني باسم أسرة جامعة الكويت، أن أرحب بكم يا صاحب السمو أجمل ترحيب في رحاب الجامعة، كما يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الثناء على كريم رعايتكم لهذا الحفل، والذي يأتي حرصاً من سموكم على تشجيع أبنائكم الخريجين وإتباعا لتقليد أكاديمي أصيل، وامتداداً أبوياً نبيلاً لاهتمام سموكم بهم. والذي يؤكد لنا مدى حرص سموكم وما تولونه من اهتمام ورعاية وتشجيع للعلم والعلماء، ذلك الحدث المميز الذي يتجدد كل عام والذي نعتز به ونترقبه لنحظى بشرف تكريم سموكم لكوكبة متألقة من أبنائكم وبناتكم متفوقي ومتفوقات جامعة الكويت، تتويجًا لجهدٍ دؤوب وعطاءٍ متّصل، وإعلان نقطة انطلاق نحو آفاق العمل والعطاء، للمساهمة بعلمهم وجهودهم في جميع مناحي التّنمية والتّطوير والنماء للكويت، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم دوما بموفور الصحة والعافية والعمر المديد”.

وأضاف د.الأنصاري: “حرصت جامعة الكويت على مواكبة توجهات الدولة في إعداد مشاريع متعددة تحقق أهداف الدولة الستراتيجية والتنموية، وسعت لتطوير منظومة التعليم الجامعي بمختلف أطرافها العلمية والبحثية، فقد تم تحديث وتطوير العديد من البرامج الأكاديمية حسب المعايير العالمية، وطرح العديد من برامج الماجستير الجديدة في مختلف التخصصات العلمية، فضلا عن إعداد الخطة الستراتيجية للجامعة 2018-2022، وعززت جامعة الكويت التعاون العلمي والبحثي والتدريبي مع العديد من الجامعات العالمية العريقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص سعيا منها لبناء شراكات ستراتيجية مستدامة تساهم في تبادل الخبرات التدريسية وإجراء البحوث المشتركة وتبادل الزيارات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس ونظرائهم في الجامعات وتوفير فرص تدريبية وزيارات ميدانية للطلبة، كما نظمت الجامعة العديد من المؤتمرات الدولية والندوات والمعارض والمحاضرات العامة في مختلف التخصصات وساهمت بشكل فعال في أنشطة خدمة المجتمع وتنميته”.

وأشار إلى أن العام الجامعي 2016/2017 حفل بالعديد من الإنجازات التي شهدتها جامعة الكويت على مستوى الإسهامات البحثية المتميزة، وبراءات الاختراع والابتكارات العلمية، فحصل العديد من أعضاء هيئة التدريس على جوائز عالمية في مجالات الطب والتكنولوجيا والتربية والعلوم فضلا عن جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجوائز الدولة التشجيعية وغيرها من جوائز البحث والتدريس المتميز، وما يميز هذا العام حصول طلبة جامعة الكويت وبشكل غير مسبوق على العديد من الجوائز البحثية المحلية والعالمية وعلى المراكز الأولى في المسابقات الطلابية فضلا عن حصول موظفي جامعة الكويت على العديد من الجوائز على المستوى العربي، الأمر الذي يدعو للفخر والاعتزاز بوجود هذه النخبة المتميزة بجامعة الكويت، ويحفزنا للمضي قدما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المجالات الأكاديمية والبحثية والطلابية، لتكون جامعة الكويت في الصدارة دائما.

وأكد أن الجامعة لتفخر وتعتز برفدها المجتمع بهذه الدفعة الجديدة من خريجيها المتفوقين والمتفوقات بعد أن أنهوا سنوات تحصيلهم الدراسي في مختلف كلياتها معززين بقوة العلم والمعرفة والقيم الرفيعة، التي رعاهم في اكتسابها أساتذة أجلاء مشهود لهم بالكفاءة العلمية والخلق الكريم والقدوة الحسنة.

وتوجه د.الأنصاري بكلمة إلى الخريجين والخريجات قائلاً: “يسعدني باسم أسرة الجامعة أن أهنئكم وأبارك لكم ولذويكم نجاحكم وتخرجكم، إن تشرفكم بهذا التكريم الأبوي الذي خصكم به سمو الأمير لهو أرفع وسام تزدان به صدوركم، وأنتم مقبلون على حياتكم العملية، فهنيئا لكم ولذويكم نجاحكم وتفوقكم، ونشد على أيديكم ونبارك لكم جهودكم لبذل المزيد من العطاء ومواصلة العمل الجاد وتسخير علمكم وخبراتكم للمساهمة في بناء مستقبل ونهضة وطننا المعطاء، هنيئاً لكم بنجاحكم الباهر، مع أطيب التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح في حياتكم العملية”.

توجه د. الأنصاري باسم أسرة الجامعة أساتذة وطلابا وعاملين بأصدق عبارات الشكر والاعتزاز والتقدير الى سمو الأمير على رعايته الدائمة لجامعة الكويت لتظل منارة للعلم والعلماء، قائلا: “وفقكم الله وسدد خطاكم وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل رعاية سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، مع تمنياتي للجميع بكل الخير والمحبة والتوفيق ولوطننا الغالي كل تقدم ورفعة”.

وبدورها ألقت الخريجة المتفوقة منيرة الخالد من كلية العلوم الإدارية كلمة أوائل الخريجين المتفوقين، قالت فيها: “إن سعادتنا اليوم يا صاحب السمو غامرة بتشريفكم لنا في رحاب جامعة الكويت قلعة العلم والعلماء فأهلاً وسهلاً يا والدنا العزيز وراعي نهضتنا وشكراً لقلبك المفتوح دائماً لأبنائك وبَنَاتِك شباب الكويت فلك منا عاطر الثناء وصادق المحبة والولاء، ونحن يا صاحب السمو أبناؤك وبناتك نعاهدكم ونحن في هذا المقام على أن نكون بذرة حب وانتماء إلى وطننا الغالي الذي قدم لنا الكثير وغمرنا بفيض الحب والحنان إلى أن جاءت هذه اللحظات الكريمة التي نترجم فيها كل معاني الحب إلى بلدنا الغالي ونهدي تفوقنا إليك يا سمو الأمير والى وطننا الحبيب والذي جاء بعد عناء وجد واجتهاد حتى نسهم في دعم مسيرة بلدنا من أجل أن تكون الكويت دائما منارة العلم والعلماء”.

وضمن فعاليات الحفل تم عرض فيلم بعنوان ” جامعة الكويت عطاء.. تميز.. وإنجاز”، وهو من انتاج مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم التقاط الصور التذكارية لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ووزير التربية وزير التعليم ومدير الجامعة مع أوائل الخريجين المتفوقين للدفعة 47 للعام الجامعي 2016/2017.

وقدمت الإدارة الجامعية هدية تذكارية الى سمو الأمير من تصميم الفنان المهندس حسام الرشيد لرعايته الحفل وتكريمه الخريجين والخريجات المتفوقين والمتفوقات، ومن ثم التقطت الأسرة الجامعية الصور التذكارية مع سمو الأمير.