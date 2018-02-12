الأمير محمد بن سلمان صِنْو أبيه

د. عبدالله راشد السنيدي

د. عبدالله راشد السنيدي

عرف عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ورعاه، منذ أن كان حاكماً لمنطقة الرياض، دقة الانضباط وإخلاص الأداء ومناصرة الحق، وقد غرس هذه المبادئ النبيلة في أبنائه ومنهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، حفظه الله، الذي ولد سنة 1985م، ومؤهله العلمي الجامعية في القانون، وعمل سنوات في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء السعودي، وهي أعلى هيئة قانونية في المملكة، ما أتاح له المشاركة في دراسة القضايا الإدارية والقانونية المحلية، والاتفاقات والمعاهدات التي تتم بين المملكة والدول الأخرى، ثم عين مستشاراً للملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان حاكماً إدارياً لمنطقة الرياض التي تعتبر في حكم الولاية أو المقاطعة والتي تبلغ مساحتها (240 و404) كم2 أي بما يُعادل مساحة دول عدة في أوروبا أو الشرق الأوسط ويبلغ عدد سكانها (8) ملايين نسمة، وبعد أن عين والده وزيراً للدفاع لحق به الأمير محمد حيث أصبح مستشاراً لوالده ومشرفاً على مكتبه، وبعد تعيين والده ولياً للعهد أصبح الأمير محمد رئيساً لديوان ولي العهد ومستشاراً له، ثم عين وزيراً للدولة وعضواً في الحكومة السعودية التي يرأسها حسب نظام مجلس الوزراء السعودي ملك البلاد، وبعد أن اعتلى والده عرش المملكة العربية السعودية عين الأمير محمد ولياً لولي العهد ونائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى أن أصبح ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والأمنية.

وقد حصلت في المملكة منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم انجازات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي وكان لسمو الأمير محمد دور كبير فيها باعتباره الرجل الثاني في الدولة ومنها في المجال الداخلي اقرار رؤية اقتصادية للمملكة لمدة عشر سنوات وهي رؤية (2030) وهي بمثابة خطة ما بعد النفط وتتزامن مع الانتهاء من إنجاز مشاريع عملاقة كمترو الرياض، والسماح للمرأة بقيادة السيارة وهو الأمر الذي كان محظوراً طيلة السنين الماضية حيث لم يقدم أحد قبل الملك سلمان وولي عهده على اتخاذ هذا القرار التاريخي، واستحداث مجالات متعددة لترفيه المجتمع كالعروض الفنية والسينمائية، والتي كانت موجودة قبل (40) سنة وبعد ما يسمى بالصحوة والتي هي في الحقيقة تشدد وتطرف ديني يتعارض مع سماحة الاسلام وحنيفيته تم وقف أنشطة الترفيه ما جعل كثيراً من المجتمع يرحل إليها خارج الحدود، وأيضاً السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية ومشاهدة المباريات ا باعتبار أن المرأة جزء من المجتمع وتشكل 50 في المئة منه.

أما على الصعيد الخارجي فإن أبرز ما تم في هذا العهد الميمون، تعزيز العلاقة الستراتيجية مع الولايات المتحدة، وكذلك العلاقات مع دول كبرى أخرى كروسيا والصين واليابان وفرنسا وبريطانيا، وتقوية العلاقات مع مصر والسودان والعراق وكذلك مساندة السلطة الشرعية في اليمن للقضاء على تمرد الحوثيين، وتأكيد الموقف الثابت للمملكة حول القضية الفلسطينية بما في ذلك الجهود التي بذلها الملك سلمان مع المجتمع الدولي، لإلزام إسرائيل بإعادة فتح المسجد الأقصى بعد أن اغلقت جميع أبوابه في شهر يوليو 2017م، وكذلك معارضة المملكة وبشدة لقرار الرئيس الاميركي ترمب بنقل السفارة الاميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس والذي أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تجدر الإشارة الى أنه في إطار تقدير واحترام القيادة السعودية عبر مراحلها لدولة الكويت وقيادتها الرشيدة فقد اختار الملك سلمان الكويت لتكون أول دولة يزورها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بعد تعيينه في منصب ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وقد احتفى به صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ،حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله وبقية شيوخ أسرة آل صباح الكرام