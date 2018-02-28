الأمير هنأ الرفاعي بترقيته رئيسا اقليميا لجراحة الأورام بمستشفى جورج تاون

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الدكتور وضاح الرفاعي رئيس قسم جراحة الاورام بمستشفى ميدستار بجامعة جورج تاون كبير الجراحين بمركز لومباردي الشامل للسرطان بجامعة جورج تاون ومدير مركز أبحاث نتائج الجراحات بجامعة جورج تاون أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ترقيته الى منصب الرئيس الاقليمي لجراحة الاورام بمستشفى جورج تاون في واشنطن وتعيينه نائبا لرئيس مركز أبحاث الجراحة بمستشفى ميدستار في واشنطن مشيدا سموه بما حققه من انجازات طبية وبما يتمتع به من سمعة مقدرة لدى المراكز الطبية العريقة والتي أهلته لتولي هذين المنصبين الرفيعين متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه المشهود في المجال الطبي ورفع راية الوطن العزيز في مثل هذه المراكز الطبية العالمية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.