الأمير وولي العهد استقبلا مشعل الاحمد

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان ظهر امس نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان امس نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد.