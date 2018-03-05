الأمير وولي العهد استقبلا مشعل الاحمد

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استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان ظهر امس نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان امس نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد.
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعك
• البرنامج سيقلص العجز إلى أقل من 3 مليارات وزيادة الكويتيين بـ”الخاص” إلى 100
“السياسة” – خاص: دحضت صورة جديدة للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك كل ا
رغم التجاذبات و التهديدات التي تخللتها، حفلت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة امس بال
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –