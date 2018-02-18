الغانم: تاريخ سمو الأمير يحفل بالعديد من المبادرات الإنسانية الخيرة عبر السنين

العفاسي: سموه أبو المبادرات الإنسانية ومثل هذه الأمور ليست بغريبة على القائد الإنساني

الجبري: المبادرة تترجم مبادئ الإنسانية الحقيقية وحب سموه للخير بعيداً عن الجنسية والعرق والدين

أمر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس بتسديد ديون الغارمين المحبوسين من مواطنين ومقيمين على نفقة سموه الخاصة.

وذكر الديوان الأميري في بيان بثته “كونا” الى ا نه رغبة من لدن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بجمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم سواء من المواطنين أو المقيمين بأسرهم في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل بها الوطن العزيز والمواطنون الكرام والمقيمون بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير فقد أمر سموه بتسديد ديونهم على نفقة سموه الخاصة وذلك وفق ضوابط معينة.

من جهته، ثمن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عاليا الخطوة الإنسانية اللافتة التي أعلن عنها أمس والقاضية بتحمل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مديونيات المسجونين على ذمة قضايا مالية من المواطنين والمقيمين.

وقال الغانم في تصريح صحافي ان “رغبة سموه بلم شمل الغارمين المحبوسين على ذمة قضايا مالية بأسرهم بمناسبة الأعياد الوطنية عبر تسديد ديونهم على نفقته الخاصة أمر غير مستغرب على سموه الذي يحفل سجله الشخصي عبر السنين بالعديد من تلك المبادرات الإنسانية الخيرة”.

وأضاف أن “مبادرة كتلك تعطينا مثالا متجددا وتجسد نموذجا متكررا لكيف يكون الحاكم على تماس مباشر بهموم ومعاناة المواطنين والمقيمين بيننا”.

وأكد أن “سمو الأمير بتلك المبادرة الإنسانية يرسم مرة أخرى ملامح الكويت كمركز للعمل الإنساني وكوطن تتمثل فيه قيم التكافل الاجتماعي والتعاضد الإنساني وقيم مساعدة المضيوم وإغاثة المحتاج”.

بدوره، ثمن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي مبادرة سمو الامير الشيخ صباح الأحمد بتسديد ديون الغارمين المحبوسين من مواطنين ومقيمين على نفقة سموه الخاصة احتفاء بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير مؤكدا أنه “أبو المبادرات الانسانية” ومثل هذه الأمور ليست بغريبة على قائد العمل الانساني الذي تم تكريمه من الامم المتحدة للمساعدات الانسانية التي تقدمها الكويت لجميع دول العالم.

وقال العفاسي في تصريح أمس إن سمو الأمير وبقراره الانساني ادخل البهجة والسرور في نفوس عوائل السجناء سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ونسأل الله أن يديم

موفور الصحة والعافية على سموه وأن ينعم على بلدنا الحبيب بالأمن والأمان.

في السياق، قال وزير الإعلام محمد الجبري أمس إن المبادرة الأميرية السامية بتسديد ديون الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين “تعكس ما يعتمر قلب سمو أمير البلاد من إنسانية وحب الخير للبشرية جمعاء”.

وأضاف الجبري الذي يتولى رئاسة اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية في بيان أمس أن مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد “تترجم حب سموه للخير بعيدا عن حدود الجنسية والعرق والدين واللون وحتى المعتقد الديني أو السياسي”.

وأوضح أن المبادرة الكريمة التي جاءت تزامنا مع الذكرى الـ57 للعيد الوطني والـ27 للتحرير ضربت “أروع المثل والقيم السامية وترجمت مبادئ الإنسانية الحقيقية التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة”.

وثمن عاليا مبادرة سموه بفك قيد الغارمين التي “لم تكن الأولى في تاريخ سموه الإنساني الحافل بالمواقف الكبيرة والمبادرات الإنسانية الخيرة”.

وأشار إلى أن “مبادرات سموه أمير البلاد تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن سموه هو بالفعل قائد للعمل الانساني بجدارة على كافة المستويات داخل الكويت وخارجها في إغاثة المنكوب ومساعدة المحتاج ومد يد العون والمساعدة للمكروب سواء كانوا جماعات أو أفرادا”.

وابتهل الجبري إلى المولى جل وعلا أن يحفظ سموه وأن يجعله ذخرا للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة الطاهرة وأن يمتعه بالصحة والعافية والعمر المديد.

كما دعا العلي القدير أن “تظل دولة الكويت في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة يعضد سموه ولي العهد الشيخ نواف الأحمد واحة أمن وامان ومركزا دائما للعمل الإنساني للبشرية جمعاء”.