• الخالد: المشاريع ستغطي كل الأراضي العراقية وتعيد بناء ما دمره الإرهاب

كتب – شوقي محمود:

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان “الكويت حريصة على استقرار العراق وستواصل دعمه في مختلف المجالات”، معتبرا ان “من يقود قاطرة مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي تستضيفه الكويت الاربعاء المقبل هو العراق الذي حارب تنظيم “داعش” نيابة عن العالم بأكمله”.

وقال الخالد في مؤتمر صحافي عقب افتتاح المركز الاعلامي الخاص بالمؤتمر ان “سمو الامير الشيخ صباح الاحمد سيفتتح المؤتمر يوم الاربعاء بكلمة شاملة يحدد فيها مساهمة الكويت”، مبينا ان المبلغ الاجمالي الذي سيجمع لدعم العراق سيتحدد خلال المؤتمر.

وعن الديون الكويتية والتعويضات المستحقة للكويت على بغداد، اوضح وزير الخارجية ان هذه القضية مسألة ثنائية تبحث بين البلدين ومن خلال اللجنة العليا المشتركة، مشددا على انه “متى ما استقر العراق ووظف امكانياته الكبيرة التي لديه سيكون من دعائم الامن والاستقرار في المنطقة”.

وذكر ان “الدول الخليجية الست ستشارك في المؤتمرين اعادة اعمار العراق والتحالف الدولي ضد داعش على أعلى مستوى”، مشيرا في الوقت ذاته الى مشاركة ايران التي اعلنت سابقا ان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف سيمثلها في الكويت.

وأضاف: “نحن نتعامل مع الحكومة العراقية التي اكدت ان الأموال التي تجمع في المؤتمر ستصرف على مشاريع تغطي مختلف مناطق العراق”، لافتا في الوقت ذاته الى اننا “نسعى الى بناء ما دمرته التنظيمات الارهابية وبإنجازات سترونها قريباً”.

واذ لفت الى “اننا نعول على دعم المجتمع الدولي لمساعدة العراق ولا ننسى بأن المنطقة طالما عاشت على خيرات العراق”، بيَّن اننا “نواجه ضغطاً كبيراً من الشركات التي تريد المشاركة في المؤتمر ولسنا بحاجة لاقناعها”.