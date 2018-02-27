الأمير يكرم 178 خريجاً فائقاً بالجامعة 5 مارس المقبل

تحت رعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تقيم جامعة الكويت حفل تكريم الخريجين المتفوقين الدفعة 47 للعام الجامعي 2016/2017، وذلك الساعة 10:30 صباح يوم الاثنين 5 مارس المقبل، على مسرح عبد الله الجابر في الحرم الجامعي بالشويخ، ويسلم صاحب السمو الإجازات الجامعية الى الفائقين، البالغ عددهم (178) خريجا وخريجة من بينهم خمسة خريجين حاصلين على درجة الدكتوراه، و(27) خريجا وخريجة من حملة الماجستير و(146) خريجا وخريجة من حملة البكالوريوس، تقديرا لتفوقهم وجهودهم التي بذلوها طوال فترة دراستهم الجامعية بمساندة أساتذتهم وبعطاء من جامعتهم، على مسرح عبد الله الجابر في الحرم الجامعي بالشويخ.

ووجه قياديو الجامعة وعمداء الكليات كلمات بهذه المناسبة عبروا خلالها عن تقديرهم للتفوق العلمي والتميز الاخلاقي للخريجين الفائقين الذي يعد تعبيرا عن ارادة وطنية وعن سياسة الدولة الحكيمة.

وقالوا: ان التفوق بمثابة حصد لثمار الاجتهاد والالتزام والعبر عن جدارة بعدما وفر لهم الوطن كل سبل النجاح والرعاية التعليمية وينتظر منهم رد الجميل.

واضافوا ان الكليات مثل كلية الهندسة تحملت اعدادا تفوق طاقاتها الاستيعابية ونجحت في تقديم تعليم عال متميز وفق معايير عالمية.

واكدوا ان تكريم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد للخريجين جائزة كبرى وتقدير لتفوقهم ومثابرتهم طوال سنوات الدراسة.

وقالوا: ان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حريص على دعم رسالة العلم وتقدير مكانة العلماء لتحقيق التنمية الشاملة.

واشاروا الى السعي لانشاء برامج جديدة ذات جودة عالمية تواكب احتياج سوق العمل.