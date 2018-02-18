الأنبعي: حجز “الثلاثية” العمالة وقت التحريج في الأندلس ضرب للمزارعين

كتب – عبدالناصر الأسلمي:

ناشد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين صالح الانبعي كل من وزير الداخلية ووزيرة الشؤون ووزير التجارة التدخل لحماية منتوجات المزارعين من تصرفات بعض مجموعات اللجنة الثلاثية في الافتراء على أرزاق المزارعين في شبرة الاندلس عبر قيامها بشكل يومي في حجز العمالة اثناء التحريج للمنتوجات وتركهم بعد عدة ساعات أي بعد انتهاء موعد التحريج لعدم مخالفتهم قانون الإقامة وهذا أمر يدعو للشك بوجود غاية في نفس يعقوب لضرب العمل.

وأكد الانبعي ان شبرة الاندلس تدار من قبل الاتحاد الكويتي للمزارعين وهو يعمل تحت سقف القانون ويحرس على الالتزام بكافة المواد القانونية وجميع العمالة العاملة بالشبرة هي عمالة الاتحاد.

وأضاف الانبعي يهمني ان اؤكد ان الاتحاد بصفته المسؤولة عن الشبرة نتمنى على المسؤولين العودة الى الاتحاد ومراجعته في أي امر له علاقة بالشبرة ونحن على استعداد تام لمساعدة اخواننا في وزارة الداخلية في تطبيق القانون ولا نسمح بمخالفته تحت أي ذريعة في الشبرة وسنتصرف بأي ملاحظة او خلل.

وتابع ان تواجد الاخوان من اللجنة الثلاثية يومياً وقت التحريج في الشبرة خدمة للمتنفذين يؤثر سلبا على بيع منتجات المزارعين ويضر بمصلحة المزارع والأمن الغذائي.

وقال الأنبعي اؤكد الالتزام الاتحاد في القانون وشبرة الاندلس منذ ان فتحت ابوابها قبل 10 سنوات لما تتعرض له هذه الأيام الامر الذي جعلنا نتساءل عن السبب؟ ولماذا التفتيش على المنتج الكويتي فقط وفِي شبرة الاندلس دون سواها من الاسواق المشابهة؟!

وقال اننا على ثقة في قيادتنا والوزراء المعنيين بحرصهم على حماية المنتجات الزراعية الكويتية التي توفر الأمن الغذائي لمواطنين وكل المقيمين على هذه الارض الطيبة ولن يسمحوا بتعرض اخوانهم المزارعين لأي تعسف او ظلم من أي جهة تحت أي ذريعة.

وجدد الانبعي التأكيد على ان الاتحاد والمزارعين تحت سقف القانون ويحرصون على العمل بكل ما يساهم في رفعة هذا الوطن وتوفير الأمن الغذائي

بدوره تساءل المزارع هاني الوهيدة عن سبب تواجد اللجنة الثلاثية شبه اليومي من الساعة 9 مساء وقت تحريج المنتوجات في شبرة الاندلس وتجميع العمالة في باصات لمدة ساعتين أو ثلاثة وتركهم بعد انتهاء التحريج وهذا يخلق بلبلة بالسوق ويؤدي الى تكدس المنتوجات وإلحاق الضرر بالمزارعين هل المقصود ضرب المزارع الكويتي ولصالح من؟!

وشدد على ان هذا يؤثر على عمل الشبرة وأسعار المنتجات ويلحق الضرر بالمزارع، مؤكدا ان جميع العمالة في الشبرة هي اما لاتحاد المزارعين أو الشركات المعنية بالشراء وبيع المنتوجات الزراعية، مؤكدا التواجد الجهات الأمنية التي نجل ونحترم عملها اثناء التحريج يربك السوق ويعرض المزارعين للإضرار. نتمنى ان تراعى مصالح وأرزاق المزارعين.