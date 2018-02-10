استنكر رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين المهندس صالح الانبعي مايدور بين المزارعين حول إغلاق ديوانية الاتحاد بالعبدلي مؤكدا ان إغلاق الديوان يأتي من باب المصلحة العامة ونحن مأتمنون على مصالح المزارعين ومن واجبنا ان نعمل بكل أمانة واخلاص.

وقال الانبعي: اؤكد للجميع بإن مقر الديوانية غير مؤهل ويحتاج لصيانة .اما بالنسبة لمن ادعوا بانهم رابطة فارجو من الجهات المعنية التحقق من هذه الصفة ومدى قانونيتها واتخاذ الاجراء القانوني ضد من يدعون أنهم مسؤولون عن المزارعين حتى لا يكون لهم دور فى تشويه صورة من يدير الاتحاد.

وطالب الانبعي المزارعين بعدم الاستماع لأي شائعة الا بعد التأكد من سلامتها فهدفنا واحد وهو تطوير الزراعة في الكويت والاهتمام بالمنتج الوطني وهناك من يريد ان يشوه صورة المزارع الكويتي ويسعى إلى عدم استقراره.

وقال: لن نتهاون مع اي شخص يريد تشويه العلاقة مع المزارعين واؤكد للجميع ان أبواب الاتحاد وديوانية الاتحاد مفتوحة امام كل المزارعين وكل من يريد ان يزرع الشك بيننا فهو مخطىء لان علاقتنا لاتتغير وثابته مع اخواننا المزارعين الذين يعرفون من هو صالح الانبعي.

واضاف كلي أمل في جميع المزارعين أن يتركوا الامور التي قد يعالجها الاتحاد بالتعاون معهم ومن اجلهم ويفكرون في مصالحهم الضرورية حتى نرى المنتج الكويتي بافضل حال ومن يسيء لنا سنتصدى له بالقانون.