الأنصاري: خروج فيلانويفا حفزنا للفوز على الشباب

اعتبر فهد الأنصاري، لاعب وسط فريق اتحاد جدة، أن خروج زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا، صانع الألعاب، مبكرًا خلال مباراتنا أمام الشباب، حفز لاعبي العميد للفوز بالمباراة.

وغادر فيلانويفا الملعب، بعد مرور 14 دقيقة فقط، متأثرًا بإصابة، ودفع التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد، بعمار النجار بدلا منه، وتمكن العميد من الفوز بالمباراةالتى اقيمت اول من امس 3-1، منتزعًا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.

وقال الأنصاري في تصريحات إذاعية: «أبارك للاعبين ومجلس الإدارة والجمهور على الفوز، والحضور الجماهيري الكبير اليوم أخجلنا، ولم نكن نريد أن تخرج تلك الأعداد الكبيرة من الملعب بدون فرحة الفوز، والحمد لله أننا تمكنا من إهدائه لها».

وأضاف: «الجميع يعلم أن فيلانويفا لاعب مؤثر في الفريق، خاصة هذا الموسم، وخروجه مبكرًا أعطى دافعًا للاعبين، مع ذلك يبقى غيابه مؤثرًا دون شك».

يذكر أن الاتحاد سيلاقي الباطن في نصف نهائي كأس الملك، بعد أن فاز الأخير على النصر اول من أمس، بهدف نظيف، في مفاجأة مدوية.