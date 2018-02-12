كتب- محمد غانم

أطلق البنك الكويتي للطعام فعاليات حملة «نحفظها لتدوم» الهادفة إلى نشر ثقافة المحافظة على النعمة ونشر التوعية الغذائية الصحية للطلبة في المدارس وجميع أفراد المجتمع.

وأكد نائب رئيس مجلس ادارة البنك مشعل الانصاري في اللقاء التعريفي الأول للحملة الذي حضره قيادات البنك وعدد من طلبة المدارس أن بنك الطعام يكرس جهوده داخل الكويت.

في تنمية قطاع العمل الخيري وذلك من خلال مساعدة الاسر المحتاجة من ناحية وتوعية مختلف شرائح المجتمع بالأعمال الخيرية من ناحية اخرى .

وبين بأن «نحفظها _لتدوم» تعد الأولى من نوعها في الكويت التي تطلقها جمعية خيرية للمحافظة على صحة أبنائنا الطلبة في المدارس ونشر الوعي و الثقافة المجتمعية للحفاظ على النعم من خلال شراء الأطعمة على قدر الحاجة سواء من مراكز التسوق او مقاصف المدارس بالنسبة للطلبة، والحرص على عدم رمي الطعام الزائد الصالح في سلة المهملات و العمل على تجهيزه وتقديمه للمحتاجين ، وتخصيص حاويات مخصصة لحفظ الأطعمة الزائدة سواء في المدارس او في المنازل تمهيدا لارساله للجمعيات الخيرية لتوزيعه على المحتاجين او المتعففين .

وأضاف ان بنك الطعام يسعى من خلال هذه الحملة الخيرية التطوعية إلى نشر ثقافة المحافظةعلى النعمة وإعادة تدويرها بطريقة صحيحة لا تهان بها النعم، وهذا نوع من أنواع شكر النعم والمحافظة عليها، حيث قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها).

وأشار الى أن الحملة سميت نحفظها _لتدوم حتى يكون هناك مشاركة إيجابية من جميع شرائح المجتمع في توفير الاحتياجات من طعام ومشرب وملبس للأسر المحتاجة بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق، وكذلك نشر الحملة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال اشتاق الخاص بالحملة حتى تصل وتغطي مختلف الشرائح المجتمعية بالكويت .

ولفت إلى ان بنك الطعام يسعى إلى تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع وتوطيد جسور التواصل والتعاضد بين المحسنين وأصحاب الدخل المحدود ويقدم للمستفيدين خدمات من شأنها رفع مستوى معيشتهم من خلال أقسامه وبرامجه الغذاء والكساء والدواء والأثاث وكسر الصيام وسقيا الماء.

وذكر ان بنك الطعام يستهدف من خلال هذه الحملة التذكير بأهمية نشر ثقافة حفظ النعمة في المجتمع، والمشاركة في إيصال الزائد من الطعام إلى المستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة العالمية، فضلا عن إشاعة روح العمل التطوعي في المجتمع والارتقاء بالعمل الخيري بصورة احترافية.

وشدد على اهمية استيعاب مفهوم حفظ النعمة الذي يسعى بنك الطعام إلى تعزيزه منذ البداية، حيث يعد الدافع إلى إطلاق هذه الحملة ومشاركة الجميع في دعم وتوفير وجبة غذائية صحية إلى المستفيدين لافتا في الوقت ب

واوضح أن الحملة تستهدف بوجه الخصوص الطلبة وربات البيوت حيث يتم توجيههم لعدم الإس التبرعات على مدار الساعة عن طريق الرسائل النصية على شبكي VIVA برقم 50487 و شبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق موقع البنك الالكتروني على شبكة الانترنت.