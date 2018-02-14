تتواصل منافسات بطولة الكويت الدولية الـ 18 للهجن باقامة اربعة أشواط اليوم اهمها الشوط الرابع المخصص لذلول الحيل للشيوخ على مسافة 8 كيلو للتنافس على السيف الذهبي المقدم من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وخصص الشوط الثالث للحيل ايضا للمواطنين التي تتنافس علي جائزة السيف الفضي المرصع بالذهب تخليدا لذكري المغفور له باذن الله الشيخ جابر الاحمد امير الكويت الراحل، كما خصص الشوط الثاني للفحول علي مسافة 8 كيلو خصص للمواطنين وذلك للتنافس على جائزة السيف الفضي المرصع بالذهب تخليدا لذكرى المغفور له بذان الله الشيخ زايد ال نهيان.

وسيخصص الشوط الاول للفحول للشيوخ التي تتنافس على مسافة 8 كيلو من اجل الفوز بالخنجر الفضي تخليدا لذكرى المغفور له بإذن الله الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله.

وكانت منافسات اليوم الرابع قد شهدت تألق الهجن العائدة للملاك السعوديين والقطريين فيما تابعت هجن الملاك الكويتيون تقديم مستويات طيبة في البطولة.

وعززت السعودية من صدارتها للبطولة ب23 شوطا بعد احرازها اليوم سبعة أشواط فيما جاءت قطر ثانية برصيد 22 شوطا بعد نيلها ثمانية أشواط فيما جاءت الكويت ثالثة برصيد 16 شوطا بعد أن حصدت اليوم على ثلاثة أشواط فيما تحتل الإمارات المركز الرابع بشوطين.

وجاء فوز هجن الكويت في منافسات هذا اليوم والتي خصصت للهجن (الثنيان القعدان) و(الثنايا الابكار) و(الحيل) و(الفحول) وهي ذات الأعمار فوق المتوسطة والكبيرة على مسافة ثمانية كيلو مترات حيث حصل الذلول (السنافي) لمالكه مبارك العجمي و(الحذر) لسلطان العجمي و(محيي) لعلي المري. وتمكنت الهجن السعودية من الفوز بأشواطها السبعة عبر هجنها (شواهين) لربيع الجابر و(مبلش) لعبدالرحمن الجبرين و(صوغان ) لحمد المري و(العنود) لسعد المري و(مهمة) لفيصل الشريم و(الشاهينة) لمسعود آل جفران و(هقوه) لعلي آل رزق.

واحرزت هجن قطر اشواطها عبر الذلول (ملاذ) لراشد المري و (مسنون) لمحمد العطية) و(عبير) لناصر المسند و (الباز) لتركي المري و (افعال) لحمد البريدي و(مواجيب) لعلي انديله و(الفاتن) لعلي الصعاق و (سلام) لحمد الشراب.

وقال أمين سر النادي الكويتي لسباقات الهجن ومدير البطولة ربيح العجمي ان منافسات البطولة في هذه النسخة ظهرت بمستوى تنافسي كبير امتع الجماهير الغفيرة التي حرصت على حضور السباقات. وأشاد بما قدمه ملاك الهجن الكويتية في هذه البطولة بتحقيقهم ل 16 شوطا حتى الان مشيرا الى ان جميع المشاركين في البطولة يتطلعون لمتابعة مزيد من السباقات المميزة في آخر يومين والتي ستخصص للهجن العائدة للشيوخ ومن يرغب وهي من الافضل على مستوى العالم.