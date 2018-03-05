“الأهلي الكويتي – مصر” يصعد بأرباحه 43٪ إلى 332 مليون جنيه

أعلن البنك الأهلي الكويتي- مصر امس، عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث حقق البنك صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 332 مليون جنيها مصريا وشهدت ودائع العملاء نموا ملحوظا بنسبة 43% خلال عام 2016 لتصل إلى 18 مليار جنيها مصريا بنهاية 2017 بينما زاد إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء بنسبة 52% بنهاية عام 2016 ليصل إلى 11 مليار جنيه مصري. كما شهد إجمالي أصول البنك زيادة ملحوظه بنسبة 40% بالمقارنة بنهاية عام 2016 ليصل إلى 21 مليار جنيها مصريا وحقق البنك نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 206% مما يعكس النمو المتزايد في حجم الأعمال.

وقال علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر: «إننا مهتمون بما حققناه من نجاح في هذه الفترة الوجيزة بفضل فريق العمل المتميز والإدارة الواعية بالبنك. وسنظل ملتزمين بتقديم أفضل خدمة لعملائنا وابتكار منتجات وقنوات وخدمات جديدة مع تعزيز تكنولوجيا المعلومات لتحسين وإثراء التجربة المصرفية للعملاء. وخلال عام 2018 سوف يستمر البنك في أدائه الإيجابي لمواصلة هذه المسيرة الناجحة.»

من جانبه قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، أن النمو غير المسبوق في نتائج البنك هو نتاج لستراتيجية عمل طموحه منذ اليوم الأول لدخول البنك السوق المصرية والتي ترتكز على التوسع داخل السوق المصرية خلال السنوات المقبلة من أجل الاستحواذ على حصة سوقية أكبر وذلك من خلال العمل على تحقيق معدلات نمو جيدة في كافة المؤشرات المالية للبنك خاصة في محفظة القروض والودائع والأصول وذلك عَبر التوسع في تمويل المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التوسع في الخدمات المصرفية للأفراد من خلال طرح العديد من المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء فضلاً عن تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز شبكة الفروع.

واستمر البنك في رفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات العملاء حيث قام بإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية ABK wallet لدفع الفواتير وتحويل واستقبال مبالغ نقدية عبر الهاتف المحمول وذلك بالتعاون مع شركة ماستركارد لإيجاد حلول تنافسية وإدخال شرائح عملاء جديدة في القطاع المصرفي تماشيا مع سياسة الدولة والبنك المركزي المصري في نشر الثقافة المصرفية وتنمية فكر الشمول المالي.

يشار الى أن البنك حصل خلال على عدة جوائز مرموقة مثل جائزة «أفضل علامة تجارية جديدة في مصر» من مجلة بانكر ميدل إيست «Banker Middle East»، وجائزة « أفضل بنك جديد في مصر» والتي تمنحها مجلة ذا يوروبيان «The European» ، وجائزة «البنك الأسرع نمواّ في مصر» من مجلة إنترناشيونال فاينانس (IFM) تقديراً لأدائه المتميز خلال عام 2017.