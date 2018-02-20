أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت 618.7 مليون دولار، تمثل نموا بنسبة 8.4% عن أرباح عام 2016 والتي بلغت 570.6 مليون دولار، فيما سجّل الربع الأخير من العام صافي ربح بلغ 150 مليون دولار مقابل 128.5 مليون دولار للفترة الفصلية المقارنة من عام 2016.

وإرتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 4.4% ليبلغ 1.030.4 مليون دولار مقابل 986.6 مليون دولار للعام السابق، مدفوعا بنمو 5.8% في صافي الدخل من الفوائد ليصعد إلى 876.5 مليون دولار مقابل 828.2 مليون دولار لعام 2016، وهو نمو يعود إلى تحسن فروق هامش الفائدة كنتيجة للإدارة الفعالة لموارد السيولة وتوظيفها بكفاءة في إطار توسع مدروس ومتحفظ في أنشطة الإقراض والإستثمار في الأوراق المالية، في حين أسهمت مبادرات الضبط الرشيد للمصروفات في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية العالية للبنك حيث بلغت نسبة التكاليف الى إجمالي الدخل 28.8% مقابل 27.6% لعام 2016.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد حققت الموجودات الإجمالية للمجموعة زيادة قدرها 1.9 مليار دولار أي بنسبة 6.1% لتصل إلى 33.2 مليار دولار ، وتعكس نموا بنسبة 4.8% في محفظة القروض والسلفيات لتصل إلى 19.5 مليار دولار مقابل 18.6 مليار دولار بنهاية عام 2017، وإرتفاعا مقابلا بلغ 7.8% في أصول المحفظة الاستثمارية لتصل إلى 6.0 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار بنهاية العام السابق.

وسجلت مؤشرات جودة الأصول بدورها تحسنا ملحوظا بفضل مبادرات المتابعة والتحصيل الناجحة لمستحقات المحفظة الائتمانية، لتهبط نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% من إجمالي القروض بنهاية عام 2017 مقابل 2.3% بنهاية عام 2016، فيما تابع البنك سياسته المتحفظة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، حيث بلغت تغطية المخصصات المحددة المرصودة تجاه أصول غير منتظمة نسبة 85.1% مقابل 84.9% في 31 ديسمبر 2016، فيما بلغت نسبة التغطية المرصودة لإجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والإحترازية العامة 154.3% مقابل 155.6% كما في 31 ديسمبر 2016 وذلك دون إحتساب الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبالها.

وعليه فقد إرتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 16.5% مقابل 15.6% لعام 2016 فيما إرتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.1% مقابل 1.8% لعام 2016.

بلغ العائد الأساسي للسهم 7.7 سنت عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقابل عائد 7.2 سنت للسنة التي سبقتها. وعلى ضوء هذه النتائج المتميزة فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 4.5 سنت لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (مقابل 4.5 سنت لعام 2016) إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 5% (مقابل 10% أسهم منحة عن عام 2016).

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد: «تظهر نتائج عام 2017 قوة واستمرارية الأداء الناجح والمتميز للبنك ومواصلته تحقيق مؤشرات نمو صحية في مختلف قطاعات العمليات، ليسجل مستويات ربحية قوية تخطت حاجز الــ 600 مليون دولار على الرغم من التحديات والأوضاع غير المستقرة التي سادت الأسواق الدولية والإقليمية، وهي نتائج تبعث على الإرتياح والثقة بمتانة المركز المالي للبنك وسلامة أدائه وفاعلية نموذج عمله القائم على تنوّع الأعمال وتعدّد الأسواق مع التوسع الحثيث في هذه الأسواق خدماتيا وجغرافيا تعزيزا لدوره الإقليمي المنشود كقناة مصرفية مفضلة لمختلف التعاملات والمتطلبات البنكية فيما بين أقطار عمل المجموعة».

وأضاف:»فيما تظل البيئة التشغيلية الراهنة حافلة بالتحديات على أكثر من صعيد، فإن ثقتنا كبيرة بقدرة البنك على التعامل مع مستجداتها بكفاءة وحرفية والمضي قدما في خططه الموضوعة للنمو والتوسع ومواصلة أدائه الناجح في عام 2018، تحقيقا لتطلعات مساهميه وتلبية لإحتياجات عملائه وشركائه على إمتداد المنطقة».