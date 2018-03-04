«الأهلي» يرعى بطولة الاستقلال للكرة الطائرة

رعى البنك الأهلي الكويتي النسخة الخامسة من بطولة كأس الاستقلال الدولية لكرة الطائرة للرجال 2018 والتي انطلقت برعاية السفارة اليونانية. أقيمت البطولة في المدرسة البريطانية بهدف تشجيع التواصل بين مختلف السفارات في الكويت.
تم تكريم البنك الأهلي الكويتي وتسلم علي البغلي، مدير أول الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك درع التكريم لدور البنك الأهلي.
وتأتي رعاية البنك الأهلي الكويتي لهذه البطولة ضمن إطار إستراتيجيته للمسئولية الاجتماعية التي وضعها البنك للعام 2018 والتي تهدف إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي وسليم.
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