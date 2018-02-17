قال تقرير الشال عن نتائج البنك الأهلي الكويتي 2017 ان صافي ارباح البنك بعد خصم الضرائب قد بلغ ما قيمته 35٫8 مليون دينار، بارتفاع مقداره 3٫2 مليون دينار اي ما نسبته 10٪ مقارنة بنحو 32٫5 مليون دينار في عام 2016، ويعزى هذا الارتفاع في ربحية البنك الى ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية بقيمة اعلى من ارتفاع اجمالي المصروفات، وعليه ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 8٫4 مليون دينار، وصولا الى نحو 98٫7 مليون دينار مقارنة بنحو 89٫4 مليون دينار.

وفي التفاصيل ارتفعت جملة الايرادات التشغيلية الى نحو 157 مليون دينار، مقارنة بنحو 147٫5 مليون دينار، اي ان هذه الايرادات ارتفعت بما قيمته 9٫5 مليون دينار، او ما نسبته 6٫4٪، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي ارباح استثمارات في الاوراق المالية بنحو 7٫5 مليون دينار وصولا الى نحو 4٫9 مليون دينار، مقارنة بخسائر بنحو 2٫5 مليون دينار لعام 2016، وارتفع ايضا بنذ صافي ايرادات الفوائد بنحو 3٫2 مليون دينار وصولا الى نحو 112٫4 مليون دينار مقارنة بنحو 109٫2 مليون دينار بينما انخفض بند صافي ايرادات اتعاب وعمولات بنحو 1٫3 مليون دينار وصولا الى نحو 29 مليون دينار مقارنة مع نحو 30٫3 مليون دينار.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة اقل من ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية وبنحو 1٫1 مليون دينار عندما بلغت نحو 59٫2 مليون دينار مقارنة بنحو 58٫1 مليون دينار لعام 2016 تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات تشغيل اخرى بنحو 1٫7 مليون دينار وصولا الى نحو 21٫2 مليون دينار مقارنة بنحو 19٫4 مليون دينار، بينما انخفضت بقية بنود المصروفات التشغيلية بنحو 657 الف دينار وارتفعت جملة المخصصات بنحو 5٫5 مليون دينار او ما نسبته 10٫5٪، عندما بلغت نحو 58 مليون دينار مقارنة بنحو 52٫4 مليون دينار، وارتفع هامش صافي الربح، الى نحو 22٫8٪ بعد ان كان نحو 22٪ لعام 2016، تحقق ذلك نتيجة ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية بقيمة اكبر من ارتفاع صافي ربح البنك.

وبلغ اجمالي موجودات البنك نحو 4٫362 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1٫8٪ مقارنة بنحو 4٫285 مليار دينار بنهاية عام 2016، وسجل بند قروض وسلف ا رتفاع بلغ قدره 45٫7 مليون دينار وصولا الى نحو 3٫075 مليار دينار (70٫5٪ من اجمالي الموجودات) مقابل 3٫029 مليار دينار (70٫7٪ من اجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016، وارتفعت نسبة القروض والسلف الى الودائع والارصدة الى نحو 87٪ بعد ان كانت نحو 83٫1٪.

وارتفع ايضا بند مباني ومعدات بنحو 7 ملايين دينار وبنسبة 14٫9٪ وصولا الى نحو 53٫7 مليون دينار (1٫2٪ من اجمالي الموجودات) مقابل 46٫7 مليون دينار (1٫1٪ من اجمالي الموجودات) كما في عام 2016.

وتشير الارقام الى ان مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاع بلغت قيمته 60 مليون دينار اي ما نسبته 1٫6٪ لتصل الى نحو 3٫789 مليار دينار مقارنة بنحو 3٫729 مليار دينار بنهاية عام 2016، وبلغت نسبة اجمالي المطلوبات الى اجمالي الموجودات نحو 86٫9٪ مقارنة بنحو 87٪ في عام 2016.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية الى ان جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاع مقارنة مع نهاية عام 2016، اذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) الى نحو 6٫3٪ مقارنة بنحو 5٫8٪ وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس مال البيتك (ROC) ليصل الى نحو 22٫1٪ قياسا بنحو 20٫1٪ وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) الى نحو 0٫83٪ قياسا بنحو 0٫75٪ وارتفعت ربحية السهم (EPS) الى نحو 22 فلسا، مقارنة بنحو 20 فلسا، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ربحية السهم (P/E) نحو 13٫2 مرة (اي تحسن) مقارنة مع 15 مرة وتحق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحدة بنحو 10٪ مقارنة بتراجع للسعر السوقي وبحدود 3٫3٪ وبلغ مؤشر مضاعف السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو 0٫8 مرة مقارنة مع 0٫9 مرة في نهاية عام 2016. واعلن البنك نيته توزيع ارباح نقدية بنسبة 12٪ من القيمة الاسمية للسهم اي ما يعادل 12 فلسا لكل سهم، وهذا يعني ان السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 4٫1٪ على سعر الاقفال في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 290 فلسا للسهم الواحد، وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت 11٪ عن عام 2016 اي زاد البنك من مستوى توزيعاته.