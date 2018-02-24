الأهلي يفاضل بين الكويت والإمارات لمعسكر مارس

القاهرة- محمد الدمرداش:

كشف عبد العزيز عبد الشافي، المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري، إن فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، تلقى عرضين رسميين من جانب إحدى شركات التسويق، لإقامة معسكر للفريق خلال فترة توقف الدوري في شهر مارس المقبل.

أضاف زيزو، بأن العرض الأول من الإمارات لمدة أسبوع أو خمسة أيام، والآخر من الكويت ويتخلله مباراة ودية، وأن العرضين محل دراسة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وإن كان عرض الإمارات هو الأنسب في الوقت الحالي، خاصة وأن معسكر الكويت لمدة 3 أيام فقط، طبقا لما تقدمت به الشركة المنظمة.

ومن المنتظر أن يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين العرضين ومدى الاستفادة الفنية منهما، لاختيار الأنسب وفقا لمصحة الفريق في ظل إقامة المعسكر دون اللاعبين الدوليين، حيث سيعلن النادي عن مكان معسكره خلال شهر مارس في الساعات المقبلة.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي مؤتمرا صحافيا في أول الشهر المقبل للإعلان عن تفاصيل برنامج العائلة، وبدء تنفيذه رسميا في المقر الرئيسى بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد.