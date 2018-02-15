الأهلي يواجه الأسيوطي بحثا عن التتويج المبكر باللقب

القاهرة- محمد الدمرداش:

يكمل اليوم، فريق النادي الأهلي، مشواره في الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي نظيره الأسيوطي سبورت على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة 24 من المسابقة المحلية، بحثا عن 3 نقاط جديدة تقربه من نيل اللقب المحلي للموسم الثالث على التوالي.

الأهلي وسع الفارق بينه وبين الإسماعيلي، أقرب منافسيه على اللقب، إلى 14 نقطة كاملة، بعد الفوز الخماسي الكبير على المقاولون العرب في الجولة الأخيرة، والذي رفع رصيده إلى 60 نقطة، وبالتالي يسعى للفوز على الأسيوطي لإضافة 3 نقاط أخرى إلى رصيده، حيث يرغب حسام البدري المدير الفني في الفوز باللقب مبكرا، مشيرا إلى أنه لن ينتظر كثيرا قبل التتويج بالبطولة، لرغبته في التركيز ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي يسعى للتتويج بلقبها في الموسم الحالي.

وفي المقابل، يسعى الأسيوطي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي مع مدربه علي ماهر، حيث يحتل الفريق الفيومي المركز 11 برصيد 29 نقطة، ويحتاج لجمع نقاط أخرى من مبارياته المتبقية حتى يضمن الاستمرار في الدوري بشكل رسمي ويؤمن تواجده بعيدا عن أي مشاكل من الممكن أن تواجهه في الجولات المقبلة.

وفي الزمالك، نجح الفريق الأبيض في مواصلة سلسلة انتصاراته تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال، بعد إسقاط وادي دجلة بهدف دون مقابل في الدوري، عن طريق الكونغولي كابونغو كاسونغو في الوقت القاتل، ليحصد الزمالك، 3 نقاط غالية في المسابقة المحلية، يرفع بها رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت، سعيا للاستمرار في التألق والانتصارات خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين مكانه في جدول الترتيب، وحصد مركز مؤهل لدوري أبطال إفريقيا في النسخة الجديدة.