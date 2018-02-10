تماشياً مع ستراتيجيته للتشجيع على اتباع نمط حياة صحية، أعلن البنك الأهلي الكويتي أمس عن طرح أحدث حملة ترويجية له بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي انطلق هذا العام تحت شعار «نحن نستطيع، أنا أستطيع». وبالتعاون مع مستوصف جلوبال ميد كلينيك الكائن في برج مزايا بمنطقة الجابرية، حيث يقدم البنك لحاملي بطاقاته بكافة أنواعها عروضاً خاصة لإجراء الكشف المبكر عن السرطان، وذلك بهدف توعيتهم وتشجيعهم على الوقاية من هذا المرض.

وبالإضافة لذلك، قام موظفو البنك الأهلي الكويتي بتوزيع الكتيبات التعريفية على عملاء البنك في اليوم العالمي للسرطان وذلك في المكتب الرئيسي للبنك وفروعه.

يذكر أن الحملة الترويجية المستمرة طوال شهر فبراير ستمنح عملاء وموظفي البنك الأهلي الكويتي خصماً بنسبة 40 في المائة من تكلفة الكشف عن الأعراض الدالة على وجود أورام، وذلك من خلال عرضين منفصلين للرجال والسيدات. يشمل العرض الكشف على عدة أجهزة بالجسم منها الرئتين والقولون والمستقيم والمبيض والمعدة والثدي والغدة الدرقية والكبد والبنكرياس والبروستاتا.