“الأوقاف” تستضيف كبار العلماء الإسلاميين مارس الجاري

أعلن مدير إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر أبا الظفيري استضافة الوزارة لعدد من كبار العلماء في العالم الاسلامي الشهر الجاري.

وقال الظفيري في تصريح امس: إن للإدارة دورها الرائد في مجال الدعوة إلى الله بجميع الوسائل المتحدثة، المرئي والمقروء والمسموع بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تنمية جميع شرائح المجتمع مؤكداً أهمية الدور القيمي والتوجيهي الذي باتت تشكله أنشطة الإدارة وأثرها الإيجابي الرامي إلى تفعيل منظومة القيم والأدب والسلوكيات الحميدة داخل المجتمع وكذلك تحقيق الشراكة المجتمعية الهادفة التي تعنى في مضامينها بإتاحة وسائل جادة من التوجيه والإرشاد وتوثيق الصلة ما بين المسلم وهويته الإسلامية.

وأوضح الظفيري ان الإدارة ستقدم العديد من البرامج والأنشطة الدعوية وكذلك استضافة كبار العلماء والدعاة المعروفين في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي في الشهر الجاري، مشيراً إلى أن كل ذلك يأتي متوافقاً مع ستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الوسطية الثقافة الإسلامية والشراكة المجتمعية.

وأكد أن هذه الإطلالة ستكون بنكهة ثقافية مغايرة كونها ضمت مجموعة من الوجوه الدعوية المحببة لدى الجمهور وعلى رأسهم عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الدكتور سعد الشتري وإمام المسجد الحرام بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الجهني والدكتور على باقيس والدكتور عمر العيد والشيخ الدكتور عياض السلمي.

وأعرب الظفيري عن تفاؤله الشديد بهذه الخطوة التي تسهم بقدر كبير في تطوير آليات العمل المجتمعي للوزارة وتكريس رسالتها الثقافية.

ودعا الظفيري في ختام تصريحه الجمهور الكريم إلى الاستفادة من الموائد الثقافية العامرة، من خلال الحضور والمتابعة، ولمعرفة تفاصيل هذا النشاط وغيره من الأنشطة يمكن متابعة حساب الإدارة على توتير @THAQAFA.