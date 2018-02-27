كتب – عبدالناصر الأسلمي:

أعلن مكتب الشؤون الفنية في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عن بدء تسجيل المتقدمين للاختبار التحريري لوظائف الائمة والمؤذنين اعتبارا من امس “الثلاثاء” للكويتيين والمقيمين والبدون والخليجيين.

وأشترط المكتب في نشرته الموزعة على مقرات الوزارة وحصلت “السياسة” على نسخة منها، بالنسبة للكويتيين والخليجيين المتقدمين لوظيفة مؤذن ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو المعهد الديني أو دار القرآن الكريم أو ما يعادلها وألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة.

أما بالنسبة لوظيفة امام فيجب ان يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي شرعي فما فوق أما الحاصلين على مؤهل جامعي غير شرعي فيشترط منهم حفظ القرآن كاملاً وذلك للكويتيين فقط، ويجب ان لا يقل عمر المتقدم عن (21) سنة.

وتضمنت شروط التقديم لغير محددي الجنسية لوظيفة مؤذن الحصول على شهادة ثانوية المعهد الديني او دار القرآن الكريم أو ما يعادلهما والا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة وان يكون مسجلاً ضمن قاعدة البيانات الخاصة بديوان الخدمة المدنية عن طريق الجهاز المركزي لمعالجة أوضح المقيمين بصورة غير قانونية.

واشترطت “الأوقاف” على الوافدين المتقدمين لوظيفة “مؤذن” الحصول على شهادة الثانوية الدينية او عالية القراءات أو شهادة دار القرآن الكريم فما فوق ويشترط مع دار القرآن الكريم الثانوية العامة والا يقل عمر المتقدم عن (25) سنة وان تكون الشهادة مصدقة وموثقة والا تكون اقامته على احدى وزارات الدولة.

وتضمنت النشرة شروطا عامة بأن يكون المتقدم سليم الحواس وحسن الصوت والهيئة ومشهودا له بالتقوى والصلاح ويجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشفوية، وبالنسبة للوافدين اجتياز المقابلة التمهيدية والاختبار التحريري والمقابلة الشفوية.

أما حملة الشهادات العليا الشرعية (الدكتوراه) من الكويتيين فيعفون من الاختبار التحريري ويدخلون الشفوية فقط، في حين يحتاج الحاصلون على شهادات من غير دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسورية والأردن واليمن تحتاج الى معادلة من التعليم الخاص بوزارة التربية وعدم قبول الطلبات المقدمة من الاطباء والعسكريين ورجال الاطفاء وذلك لتعارض طبيعة عملهم مع العمل بالمساجد بحسب القرار الوزاري رقم (20/2009).