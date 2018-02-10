“الأوقاف” قدمت طلبا إلى السعودية لتمكين ألف “بدون” من الحج

كتب – عبدالناصر الاسلمي:

قدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طلبا لوزارة الحج والعمرة السعودية للسماح لنحو 1000 من المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” بالحج في موسم اغسطس المقبل، معربة عن املها في تجاوب الجانب السعودي مبكرا مع الطلب ليتمكن الراغبون في اداء المناسك من ابناء هذه الفئة من اتمام الإجراءات الخاصة واستخراج الجوازات وحجز مقاعد في الحملات.

وأعلن وكيل “الأوقاف” فريد عمادي عن “توقيع 3 اتفاقيات مع الجانب السعودي لترتيب شؤون حجاج الكويت البالغ عددهم 8 الاف وتقديم خدمات اضافية لهم وتسريع اجراءات سفرهم مبكرا”، مشيرا الى “الاستعداد لاقامة دورات تدريبية لاصحاب الحملات بشأن استخدام المسار الالكتروني لشؤون الحج”.

من جهتها، اوضحت مصادر “الأوقاف” ان “الطلب الخاص بحج “البدون” اصبح في عهدة السلطات السعودية التي عودتنا دائما على التعامل بمرونة وايجابية مع مطالب الكويت في جميع الامور”، معتبرة ان “السماح لغير محددي الجنسية بالحج يعكس دور المملكة الإنساني والديني في خدمة بيت الله الحرام وتسهيل إجراءات الراغبين بأداء المناسك”.

ولفتت الى ان “المملكة بادرت العام الماضي بالسماح للبدون بالحج وطرحت مبادرات كثيرة لتذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله وحملات الحج”.

من جهة اخرى، قال وكيل الأوقاف ان الوزارة “خاطبت وزارة الداخلية لمنح المؤذنين رخص قيادة خاصة من دون اخضاعهم للشروط المعمول بها خصوصا أن عددهم قليل جدا ويبلغ نحو الف فقط”، مؤكدا ان وزارة الاوقاف “لا تألوا جهداً إلا وبذلته لخدمة العاملين لديها بمختلف مسمياتهم لأنها تعتبر جميع العاملين أسرة واحدة”.