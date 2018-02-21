ناقشت لجنة “الأولويات” في اجتماع فرعي عقدته أمس المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وزيرة الدولة لشؤون التنمية ووزيرة الشؤون الإجتماعية هند الصبيح.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح للصحافيين: إن اللجنة حرصت على أن تكون المواضيع الحاصلة على موافقة الحكومة واللجان المختصة في المجلس هي التي تعرض أولا على جدول الأعمال، مبينا أن اللجنة ابتعدت عن كل الأمور التي يوجد عليها تحفظات او عدم موافقة

وأوضح أن اللجنة لا تملك رفع الأمور محل الخلاف من جدول الأعمال، وإنما فقط تؤخرها وتقدم عليها الأمور المتفق عليها.

وأكد أن اللجنة سيكون لها اجتماع آخر للتصويت على الشكل النهائي الذي يحال لرئيس مجلس الأمة ليعطي الموافقة النهائية عليه.

وأعلن عن تسلم اللجنة خلال الفترة الأخيرة ٧ مشروعات بقوانين وتم إرسالها إلى اللجان المختصة لتكون لها الأولوية، مبينا أن لجنة الأولويات سترسل كتابا تذكيريا للجان لإنجاز هذه المشاريع بقوانين لأهميتها لدى الجانبين الحكومي والنيابي.

وكشف أن هناك ٩ مشاريع بقوانين أيضا في طريقها الى المجلس، مبديا سعادته لتقديم الحكومة شيئا مدروسا ومتنوعا ويعالج المشكلات الحالية ويغطي جميع الجوانب لكنه أبدى أسفه لأن المشاريع الحكومية السبعة التي تقدمت بها فعليا والتسعة الآتية في الطريق وكذلك أكثر من ٢٠ مشروعا متبقية خلت جميعها مما يتعلق بتطوير التعليم.

واعتبر أن هذا الأمر يدل على عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة لغربلة العملية التعليمية التي تكلف الميزانية العامة ما يقارب ٣ مليارات دينار سنويا.

وبخصوص الإقتراحات النيابية، أوضح الفضل أن اللجنة أخذت بالمتفق عليه من الجانبين النيابي والحكومي، لكن الترتيب النهائي يتخذ بالتصويت عند اجتماع اللجنة بنصاب كامل.

ورأى أن كثرة اللجان المؤقتة أرهق النواب وعمل الأمانة العامة وأثر في عدم إكتمال نصاب اللجان الدائمة.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حرص الجانبين الحكومي والنيابي على تفعيل الجانب التشريعي بعد رصد الأولويات والانتهاء من التشريعات المتوافق عليها ومحاولة الوصول إلى نقاط إلتقاء في التشريعات المختلف عليها، معربا عن أمله في أن تدخل هذه التشريعات حيز النفاذ ويكون لها عائد على البلد والمواطنين

وقال الصالح في تصريح مقتضب عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات إن الحكومة أرسلت تسعة مشاريع بقوانين لمجلس الأمة خلال الفترة الماضية كان آخرها قانون تعارض المصالح.

وأضاف: حسب ما فهمنا فأن اللجنة التشريعية وافقت عليه، والحكومة كذلك موافقة عليه بالشكل الذي تقدمت به إلى المجلس.