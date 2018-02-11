الأولوية لـ”حزب الله” في محادثات تيلرسون ببيروت

بيروت – “السياسة”:

تشكل زيارة وزير الخارجية الأميركية ريكس تيليرسون إلى بيروت، الأسبوع الجاري، حدثاً على قدر كبير من الأهمية، حيث ستركز محادثاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين على تطورات الأوضاع في المنطقة ، سيما ما يتصل بملف “حزب الله” الذي سيحتل الأولوية في المحادثات.

وقالت مصادر ديبلوماسية لـ”السياسة”، إن تيلرسون سيحمل طلب إدارته بضرورة التقيد الحازم بالقوانين الدولية في مواجهة “حزب الله” لتجفيف منابع تمويله في الداخل والخارج، لكنه في المقابل سيؤكد استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني وقواه الأمنية الشرعية.

من ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن استمرار “حزب الله” بالنشاط خارج سلطة الدولة اللبنانية أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن تيلرسون سيطرح خلال جولته في المنطقة، قضية الحزب الذي يلعب دوراً مخرباً في لبنان والمنطقة.