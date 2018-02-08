“الأولى للوقود” أقامت يوماً ترفيهياً للموظفين وعائلاتهم

نظّمت الأولى للوقود يوماً ترفيهياً لموظفيها وعائلاتهم في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية وتخلل اليوم برنامج ترفيهي حافل ابتدأ بجولة على متن القطار الذي جال بالموظفين وعوائلهم في أرجاء القرية التراثية ولإضفاء جوّ من الحماس والمرح أقيمت العديد من المسابقات وفي ختام الحفل أجريت سحوبات للفوز بجوائز عديدة لموظفي الشركة.

وقال عبدالعزيز الرئيس، مراقب التسويق والعلاقات العامة بالشركة: «ثمّن الشركة الأولى للوقود جهود موظفيها الذين يمثلون عنصراً أساسياً في دعم مسيرة الشركة منذ نشأتها كما نحرص دائماً على تشجيعهم وتحفيزهم تقديراً لجهودهم الكبيرة ولتعزيز عامل المثابرة لديهم ‏في سبيل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تضاف إلى سجل إنجازاتنا لنصل معاً إلى مكانة الريادة والتميز».