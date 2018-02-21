د. خالد عايد الجنفاوي
يتحَفّظُ الانسان العاقل ويحتاط أحياناً مع الآخرين من أقربائه وأصحابه أو معارفه حرصاً منه على عدم الانغماس معهم في الالفة المُفرطة والزائدة عن الحد المعقول، فوفقاً لما تُخبر به التجارب الانسانية الاعتيادية: الالفة الزائدة عن الحد المناسب والمعقول لابد لها أن تؤدي يوماً إلى الازدراء والاستخفاف بذلك الانسان الذي لا يعرف ما هي حدوده الشخصية, ولا يُدرك حقيقة أنه إذا كان المال السائب يُشجع على السرقة، فالشخصية الانسانية السائبة ربما ستشجع الآخر على ازدراء صاحبها، على الاقل مجازياً، فحين يمارس المرء عفوية زائدة عن الحد مع الاخرين بلا تحسب, وبلا توق ومن دون تحفظ مناسب وربما بطريقة ستشجع الآخر على تجاوز حدود الحرية الشخصية، فمن المُفترض أن يلوم المرء العفوي نفسه وقتما يبدأ يتعامل معه الآخرون بشكل يشير إلى استهانتهم به، وفي هذا السياق، لا يُمكن لأحدهم الادعاء بأنّ التحفظ المتواصل مع الآخرين سيؤدي إلى تحويل العلاقات الفردية والاجتماعية إلى علاقات مزيفة أو مصطنعة, وحيث وفقاً للمنطق وللحس السليم، ما سيزيد عن حده لابد أن ينقلب إلى ضده, ولأنّ تجاذب الميول النفسية بين بعض الافراد ليس بالضرورة أن ينتج عنه خلط عميق بين الخصوصيات والحريات والحدود الشخصية, وبين العلاقات الانسانية المعتدلة، وبمعنى أدق، يجب على الانسان العاقل معرفة نفسه وحدوده الشخصية وما له وما عليه من مسؤوليات وواجبات محددة في علاقاته مع الآخرين, ولأنّ ذلك سيؤدي بالطرف الآخر إلى التعرف بشكل واضح على ما يجب عليه عدم تجاوزه أو انتهاكه مع القريب والصديق والانسان الذي يعرفه أو يتشارك معه في زمالة العمل والجيرة….الخ، وبالنسبة لي على الاقل، ووفقاً لتجاربي الحياتية المتواضعة، يحدث غالباً ودائماً أن تتدهور العلاقات مع الانسان الآخر وقتما يبدأ يفشل أحد الطرفين في معرفة تلك الخطوط, وتلك الحدود النفسية والشخصية الخاصة والتي من المفترض عليهم الحفاظ عليها وعدم تجاوزها بزعم الالفة والانسجام والصداقة الحقيقية، ومن علامات بداية الازدراء قول أحدهم للطرف الآخر: «ترى أنا أعرفك أكثر من نفسك»!
كاتب كويتي
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