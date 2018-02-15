55٪ من الشركات العربية: تقرير أطر الحوكمة والشفافية لمواجهة اباطرة الفساد

عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط «CEF» والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي «AFESD» حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «التنمية الشاملة للجميع في العالم العربي: دعوة من اجل العمل»، يوم الاربعاء 14 الحالي في مقر الصندوق العربي وترأس الحلقة النقاشية وادار الحوار فيها يوسف الابراهيم المستشار الاقتصادي في الديوان الاميري، كما القى جهاد ازعور مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، رئيسية في الحلقة التي شارك فيها ايضا كل من ابراهيم البدوي المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية وعديل مالك من جامعة اوكسفورد كمحاورين.

واشار الابراهيم في كلمته الافتتاحية ومداخلاته النقاشية الى ان هذه الحلقة هي الثامنة ضمن سلسلة منابر النقاش رفيعة المستوى التي ينظمها المركز بالاشتراك مع الصندوق العربي من اجل تحفيز الحوار المفتوح بشأن مستجدات التحديات الاقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والمجتمع العربي الارحب، كما ناقش الاصلاحات الاقتصادية واصلاحات القطاعات المالي التي تكتسي اهمية جوهرية لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام وخفض معدلات البطالة في البلدان العربية في ضوء التحديات الناجمة عن الصراعات واسعة النطاق وازمتي اللجوء والهجرة وانخفاض اسعار النفط وتقلبها.

واوضح جهاد ازعور في كلمته ان الوقت قد حان لتعجيل عملية الاصلاح بغية تحقيق نمو اعلى واكثر احتوائية وشمولا في العالم العربي. واشار اولا الى ما تواجهه المنطقة من حاجة ملحة لخلق فرص العمل وتوجيه مواهب 27 مليون شاب وشابة يتأهبون للانضمام الى القوى العاملة في غضون السنوات الخمس المقبلة، كما اكد ازعور على انه ينبغي على المنطقة ان تنتهز فرصة انتعاش الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع ان يصل معدل نموه الى 3٫9 في المئة في عامي 2018 و2019 محققا بذلك اسرع وتيرة للنمو منذ العام 2011.

ومع استمرار تحمل المنطقة عبء الصراعات المطولة وتعرضها لصدمة انخفاض اسعار النفط في عام 2014 لفت ازعور الى ان معدلات النمو في معظم سنوات العقد الاخير لم تكن القدر الكافي من القوة لخلق وظائف للكثير من الناس فضلا عن عدم قدرتها على تحسين مستويات معيشتهم ولقد ادى ذلك الوصع الى تنامي الشعور بالاحباط حيال مسائل البطالة والفقر وعدم المساواة وخصوصا لدى فئات الشباب والنساء والمجتمعات الريفية واللاجئين.

وأكد ازعور على ان ايجاد الظروف المواتية للنمو المستدام الكفيل بخلق الكثير من الوظائف سيستدعي توافر استقرار في الاقتصاد الكلي تسانده سياسات مالية ونقدية احترازية.

واوضح الى انه ينبغي في الوقت نفسه على البلدان ان تسعى نحو الوصول بالاصلاحات الى مستوى الزخم المناسب الذي يهدف الى تعزيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصادات ورفع الطاقة الانتاجية وزيادة حجم الاستثمارات وتحقيق قدر اكبر من الشمول.

وفي ضوء ان اكثر من 55 في المئة من الشركات العاملة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تشير الى ان الفساد يمثل احد اهم العوائق التي تقيد نشاطها فإنه ينبغي على المنطقة ان تعزز من اطر الحوكمة والمساءلة والشفافية لديها وسيكون لاصلاح مناخ الاعمال والمعاملة المتكافئة اهمية كبرى في تشجيع استثمارات القطاع الخاص لاسيما على صعيد جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ومن شأن ذلك ان يقود الى تيسير نقل التكنولوجيا والمعرفة الى المنطقة ورفع سورية تكاملها مع الاقتصاد العالمي، لاسيما وان نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تشكل سوى 2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في المنطقة الامر الذي يبرز اهمية التوسع في الدمج المالي، بما في ذلك من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، واخيرا ثمة حاجة لاصلاح التعليم بحيث يكون قادرا على تزويد الناس بالمعرفة والمهارات التي يطلبها القطاع الخاص لاغراض المنافسة في الاقتصاد العالمي حاليا.

ورأى ازعور انه ثمة حيز لا يستهان به يتيح لسياسة المالية العامة ان توفر المساندة للنمو وتعزز الفرص المتاحة للجميع ومع عدم تجاوز متوسط حجم الايرادات الضريبية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اكثر من 9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي اصبح من الواضح ان بوسع المنطقة ان تبذل المزيد من الجهود على صعيد تعبئة الايرادات الاضافية عن طريق التحول بقدر اكبر الى اعتماد نظام ضريبي تصاعدي والاستغناء عن الاعفاءات الضريبية ومن شأن ذلك ان يحقق وفورات ملموسة للموازنة عن طريق الاستغناء تدريجيا عن الدعم المعمم للوقود والطاقة في المنطقة والذي تصل فاتورته الى نحو 74 مليار دولار سنويا او ما يعادل 25 في المئة من مجموع الانفاق العالمي على الدعم ومن شأن حيز المالية العامة الناجم عن هذه التدابير والاجراءات ان يوفر تمويلا عالي الجودة واكثر كفاءة من اجل الانفاق على الجانبين الاجتماعي والرأسمالي.

فلقد اظهرت البحوث الصادرة اخيرا ان خفض دعم الطاقة بواقع نقطة مئوية واحدة من اجمالي الناتج المحلي واعادة توجيهه نحو الانفاق على البنية التحختية من شأنه ان يحقق زيادة بواقع نقطتين مئويتين من اجمالي الناتج المحلي على مدار السنوات الست القادمة بالاضافة الى خلق نصف مليون وظيفة جديدة.