أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء أمس ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين “التضخم” محليا بنسبة 0.98 في المئة خلال يناير الماضي على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من 2017.

وقالت “الاحصاء” في نشرتها الشهرية عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفض على أساس شهري في يناير الماضي بنسبة 0.09 في المئة مقارنة مع ديسمبر الماضي.

وأضافت أن أسعار مجموعة المواد الغذائية انخفضت بنسبة 0.19 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفع الرقم القياسي في المجموعة الثانية “السجائر والتبغ” على أساس سنوي بنحو 2.42 في المئة وشهد استقرارا على أساس شهري.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة “الكساء وملبوسات القدم” ارتفع بنسبة2.41 في المئة على أساس سنوي في يناير وانخفض بنسبة 0.28 في المئة على أساس شهري. وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الرابعة “خدمات المسكن” انخفض بنسبة 0.51 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفع بالمجموعة الخامسة “المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة” بنسبة 1.67 في المئة.

وأفادت بأن المجموعة السادسة “الصحة” شهدت انخفاضا بنسبة 0.19 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفعت المجموعة السابعة “النقل” بنسبة 1.72 في المئة على أساس سنوي وارتفعت بنسبة 0.08 في المئة على أساس شهري. وبينت أن المجموعة الثامنة “الاتصالات” شهدت ارتفاعا بنسبة 1.10 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة “الترفيهية والثقافية” على أساس سنوي بنسبة 5.38 في المئة كما ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة “التعليم” على أساس سنوي بنسبة 0.86 في المئة. وقالت “الاحصاء” إن الرقم القياسي لمجموعة “المطاعم والفنادق” شهد ارتفاعا على أساس سنوي في يناير بنسبة 3.06 في المئة كما شهدت مجموعة “السلع والخدمات المتنوعة” ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 6.85 في المئة.