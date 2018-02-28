«الإدارية» يقضي بصحة ترقية الفضلي في «الدراسات التجارية»

رفضت المحكمة الادارية أمس الدعوى المرفوعة من د . محمد الوطيان ضد الدكتور منصور الفضلي وقضت بصحة ترقية الفضلي إلى درجة الأستاذية وتعيينه رئيساً لقسم التأمين والبنوك في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
وأعرب الدكتور الفضلي عقب صدور الحكم عن شكره لقضائنا النزيه والعادل ، مؤكداً اعتزازه بالحكم الذي فند كل المزاعم والاتهامات التي نالت من سمعته الأكاديمية والاجتماعية ، مبينا أنه سيتخذ كل الاجراءات القانونية التي تحفظ حقه وسمعته .
وأضاف ان الاتهامات الباطلة التي وجهت الينا لن تعيقنا عن تطبيق القوانين واللوائح والدفع بتطوير القسم العلمي من الجانبين الاداري والأكاديمي .
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