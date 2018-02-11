أطلعت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري لجنة شؤون الإسكان البرلمانية خلال اجتماعها امس على المواقف التنفيذية للمشاريع الإسكانية والعقود التي طرحت في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة الماضية.

وقالت بوشهري في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع إنها أطلعت اللجنة البرلمانية على كل المشاريع الإسكانية المطروحة والبرامج الزمنية والمواقف التنفيذية لها سواء كانت في المطلاع أو جنوب عبدالله المبارك أو في ما يخص تطبيق الوزارة لقانون (من باع بيته) والسكن العمودي في مدينة جابر الاحمد وغيرها من المشاريع.

وأوضحت أن كل هذه المشاريع تؤكد أن وزارة الإسكان ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الإئتمان حريصة على المضي قدما في عملية الإصلاح في القضية الإسكانية التي تم تبنيها في مجلسي الأمة والوزراء.

وأكدت أن كل المشاريع الإسكانية تسير وفق ما هو مخطط لها ووفق جداولها الزمنية

وكشفت عن استجابة اللجنة لطلب الوزارة منحها مهلة إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة لعرض خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التوزيعات الإسكانية للسنة المقبلة، وخصوصا مع وجود عقود وقعتها الرعاية السكنية مع مستشارين في نهاية السنة الماضية لا تزال قيد التنفيذ ولم تنته حتى من مرحلتها الأولى، وهذه العقود أساسها التنسيق مع الجهات الحكومية مثل وزارتي الأشغال والكهرباء لوضع وتحديد رؤية الوزارة للتوزيعات الإسكانية في السنة المقبلة.

وبسؤالها عن مدى قدرة بنك الائتمان على الاستمرار في تغطية المشاريع الإسكانية، أكدت بوشهري أن البنك لن يستطيع الاستمرار بالنهج الذي يقوم عليه حاليا لأن ذلك يؤثر على ديمومة البنك نفسه، ولذلك قام البنك في العام الماضي بتوقيع عقد مع جهة استشارية عالمية لإجراء دراسة بشأن إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الائتمان.

وقالت: إن الدراسة تتكون من أربع مراحل وستنتهي في يونيو المقبل، وننتظر لنرى مخرجات الدراسة لنتحدث بعدها عن إعادة هيكلة تمويل بنك الإئتمان للمشاريع العقارية.

من جهته أكد رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري استمرار جهود حل القضية الإسكانية بالتعاون والتنسيق مع النواب والجهات الحكومية المعنية.

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة الإسكانية متابعة وحريصة على هذه القضية والوزيرة ايضا اكدت حرصها على دفع وحل هذه القضية بالتعاون مع مجلس الامة.

وقال الكندري: ان جميع العقود الحالية لجميع مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية موجودة علي موقع المؤسسة ولا يوجد تعثر في تنفيذ العقود والأوامر التغييريه موجودة في جميع جهات الدولة ولا تعرقل العمل.

واشار إلى ان العقود الحالية فيها مشاريع كثيرة منها مدينة المطلاع التي تضم ٢٨ الفا و٢٨٨ وحدة سكنية تم الانتهاء من توقيع جميع العقود ويوم الاربعاء الماضي تم التوقيع مع شركتين لتنفيذ البنيه التحتيه لـ ٩ آلاف وحدة سكنية قريبا.

واضاف: اننا نفذنا ما وعدنا به الشعب الكويتي ونسير في خطين متوازيين في التوزيعات من جهه وما يقابلها من توقيع العقود مشيرا الى ان اللجنة تتابع تنفيذ العقود الاسكانيه وبعضها تعدى البرنامج الزمني لتنفيذها وتسير بالطريق الصحيح.

وتابع قائلا: ان الطلبات في جنوب المطلاع وصلت للمتقدمين حتى تاريخ 19/5/2013 وهذا انجاز يحسب للوزارة حيث ان المتزوج منذ اربع سنوات سيأخذ قسيمة في جنوب المطلاع وسيتم تسليم الاراضي للمواطنين مع متطلبات البناء بعد سنتين.

واشار إلى مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الاحمد وهو عبارة عن ٦٤٠ شقة موزعة على ١٢٨ عمارة كل شقة مساحتها ٤٠٠ متر بسعة دور واحد وفيها نفس مزايا البيت الحكومي وسيتم الانتهاء منها في شهر يونيو ٢٠١٩ ليستفيد منها الراغبون في السكن.

وكشف الكندري ان مشروع جنوب عبد الله المبارك يضم ٣٢٦٠ قسيمة تمت ترسيتها على شركة تركية وسيتم توقيع العقود قريبا.

واكد ان اغلب المشاريع تسابق الاطار الزمني لتنفيذها وان وعقود هذه السنة وصلت الى ١٣ الف وحدة سكنية مشيرا الى اننا اتفقنا على تنفيذ المشاريع من خلال شركات عالمية لديها القدرة على الانجاز والمعدات اللازمة.

وعن قانون “من باع بيته” قال الكندري: تم طرح المشروع وتم فتح المظاريف وهناك ٥٠٩ بيوت ستوزع حسب الاولويات مشيرا الى ان هناك ٩٨٠٠ وحدة سكنية تم تأهيل المقاولين بها وسيتم طرحها في شهر مارس ٢٠١٨ للبيوت منخفضة التكاليف.

وقال: ان السكن العمودي سيكون له نصيب في مدينة صباح الاحمد وستطرح خلال السنة المالية الحالية ٦٠ عمارة سكنية بـ ١١١٠ شقق كمرحلة أولى ستستفيد منها الكويتية المتزوجة من غير كويتي والأرملة والمطلقة بصفة ايجار للعائلة التي تكوّن أسرة حيث ان اللجنة مهتمة في توفير السكن لها .

وتابع قائلا: كما وعدنا المرأة في السابق فاننا مهتمون بتوفير السكن لها والشقق لن تطرح كما كانت في السابق بمساحة ١٠٠ متر بل بمساحة ١٨٠ مترا والحد الاقصى ٣٠٠ متر حسب مكونات وعدد أفراد الاسرة وسيتم توزيعها فور الانتهاء منها.

وعن مدينة جنوب سعد العبد الله أوضح الكندري أنه تم توقيع العقد لتشغيل المشروع وتخطيطه ونحن الآن في مرحلة إعداد المخطط الهيكلي لها ومدة العقد سنتان وهناك الكثير من العوائق في هذه المدينة والوزيرة اكدت ان لجنة الخدمات بمجلس الوزراء بدأت فعليا بحل هذه المعوقات وإزالتها ومن ذلك ازاله الاطارات وشركة الدواجن بالاضافه الي مصنع لتقطيع المعادن.

ولفت الكندري إلى ان مشروع جنوب صباح الاحمد تم توقيع عقده مع المستشار العالمي لـتنفيذ ٢٥ الف وحدة سكنية وجار تنفيذ جميع الدراسات لهذا المشروع مشيرا الى ان هناك ٣١٨ مبنى حكوميا جميعها جاهز الا ٣٥ مبنى لم يتم تسليمها وجار التنسيق لتجهيزها وتوفير الموارد البشرية لتشغيلها.

واكد ان القضيه الإسكانية مهمة وكما عاهدنا الشعب فنحن مستمرون في حلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية لإنجاز مثل هذه المشاريع والقائم علي تنفيذ هذه المشاريع مهندسون ومهندسات من خيرة شباب الكويت.