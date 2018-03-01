الإسلام دين رباني سمت مقاصده لتحقيق الأمن والطمأنينة والرخاء للبشرية كلها وكفل لغير المسلمين العيش الرغيد وحرم قتلهم

يشن أعداء الاسلام من وقت لآخر حملات ضد الاسلام ومبادئه السمحة.

ويشوهون صورته الوضيئة مدعين انه دين عنف يدعو الى القتل والحرب والارهاب ونحن بدورنا نقوم بالواجب الاعلامي لنصحح تلك المفاهيم الخطأ ونرد على حملاتهم الكاذبة واتهاماتهم الحاقدة بالحجة والبرهان فتقول وبالله التوفيق:

الإسلام دين سلام ورحمة

السلام مبدأ من المبادئ التي عمق الاسلام جذورها في نفوس المسلمين فأصبح عقيدة لهم وجزءاً من الكيان الاسلامي الصحيح.

والاسلام والسلام يلتقيان في توفير الامن والسكينة لكل الناس ومن اسماء الله الحسنى «السلام»، وتبدأ التحية من المسلمين لاخوانهم المسلمين بالسلام ولفظها «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وترسيخا لمبدأ السلام وترجمة قيمة ومعانيه السامية في كل وقت حث الرسول صلى الله عليه وسلم افشاء السلام بين المسلمين فقال فيما اخرجه الترمذي: (افشوا السلام بينكم) ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بقوله فيما اخرجه الترمذي والنسائي (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) فالسلام هو الرابطة الكبرى بين المسلمين.

والرسول عليه الصلاة والسلام هو حامل راية السلام لانه الهادي والبشير والرحمة لهذه الامة فيقول الله تعالى عن نبيه وصفيه عليه الصلاة والسلام «وما ارسلناك الا رحمة للعالمين» – سورة الانبياء / 107.

كما ان الله تعالى جل في علا تسمى باسم «السلام» كما في قوله تعالى: «هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن» الحشر / 23 وقد ورد في السنة (اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام) وسمى الله تعالى دار خلوده وجنته التي اعدها لعباده الصالحين بدار السلام كما قال تعالى: «لهم دار السلام عند ربهم» – الانعام / 127 وقوله: «والله يدعو الى دار السلام» – يونس / 25.

كما جعل الله تعالى اصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم السلام ونهى المسلمين عن حرب غيرهم الا ان يعتدوا فوضع قاعدة ذهبية في التعامل مع الغير بقوله تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) – الممتحنة/ 8، 9.

وفي الواقع العملي فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث اكثر من نصف زمن النبوة لا يحارب الناس بل يصبر على ايذائهم وحين يشتكي الصحابة ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس ويستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم في قتال الكافرين يرفض قائلا: «اني لم اومر بقتال».

كما لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المشركين بحرب بغتة او فجأة بل وضع النبي صلى الله عليه وسلم اول دستور مدني في تاريخ البشرية وهو المسمى «وثيقة المدينة».

لقد جاء الاسلام ليخرج الناس من الظلمات الى النور، وقد دعا الى محاسن الاخلاق وافضلها بل كان الحل لجميع المشكلات التي يواجهها الناس على مر العصور والازمنة ولم يكن ابدا دين الحرب والدمار، والقتل، والظلم كما يحاول بعض المغرضين ان يشوهوا صورته ومن ابرز الاخلاق التي تخص الاسلام «الرحمة» – نلقي الضوء على معانيها السامية:

الرحمة هي الرفق واللين والعطف والرافة وقد كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يدعو الناس بالرفق واللين وقد كان حنونا جدا ولم يكن يجبر احدا على الدخول في الدين بل كان يخاطب العقول بالحكمة لاقناعها ويستميل قلب الشخص بعيدا عن الغلظة والحقد والكره تنفيذا لقوله تعالى: «ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين» – سورة النحل / الاية 125.

نعم الاسلام رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية كلها دعا الى التراحم وجعل الرحمة من دلائل كمال الايمان فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي انه قال: «لن تؤمنوا حتى تراحموا» قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم قال: «انه ليس برحمة احدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة». رواه الطبراني ليس المطلوب قصر الرحمة على من تعرف من قريب او صديق ولكنها رحمة عامة تسع العامة كلهم واحاديث رسول الله تبرز هذه العموم في اسداء الرحمة والحث على افشائها وانتشارها قال رسول الله: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس» متفق عليه وفي الحديث الاخر: «من لا يرحم لا يرحم» يقول ابن بطال رحمه الله: في هذا الحديث الحض على استعمال الرحمة للخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك فيها وغير المملوك ويدخل في الرحمة التعاهد بالاطعام والمساعدة في الحمل وترك التعدي بالضرر.

مبادئ الإسلام السامية

يدعو الاسلام الى مبادئ سامية وقيم فاضلة من الرحمة والسلام والسماحة والسمو والمحبة والوئام والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والارهاب بل انه الدين الذي اشتملت احكامه على محاربة العنف والارهاب ومعاقبة من يقترفهما ولا ريب في ذلك فهو دين رباني سمت مقاصده لتحقيق الامن والطمأنينة والاستقرار للبشرية كافة حفاظا على الانفس والارواح والممتلكات والاعراض يتجلى ذلك واضحا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ان الله حرم قتل الانسان بغير حق ورتب الوعيد الشديد على مقترف هذه الجريمة فقال الله عز وجل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) – النساء/ 93 قال تعالى في وصف المؤمنين (والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً) – الفرقان / 68 بل جعل الله قتل الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا) – سورة المائدة / 32.

كما عظم الاسلام ذنب من قتل من ارتبط مع المسلمين بعهد او ميثاق من غير المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة) ويقول الله تعالى «قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق) – (الاعراف / 33).. بل جعل الله عقوبة المفسدين في الارض من اشد العقوبات فقال جل شأنه (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم) (المائدة 33).

وعليه فإن الاسلام يجرم ظواهر العنف والتطرف والارهاب ويرفضها بكل شدة لتحقيق الغايات والاهداف من مبادئ الاسلام وسماحته.

ومن هذا يتضح جليا ان الاسلام بتعاليمه السمحة يحرم العدوان ويحض على السلام والتسامح والاحترام وينهي عن ازهاق ارواح الابرياء وتدعو تعاليمه الى الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والارهاب.

الإسلام دين إنسانية وقيم وأخلاق