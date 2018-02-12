الإسماعيلي يواجه المصري بديربي القناة اليوم

القاهرة – محمد الدمرداش:

تقام اليوم عند السادسة مساءً، مباراة ديربي القناة والتي تجمع بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي على إستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة بالجولة 24 من الدوري الممتاز.

المباراة ستحدد بشكل كبير شكل الدوري هذا الموسم، خاصة وأنهما تجمع بين الإسماعيلي وصيف الدوري برصيد 46 نقطة، والمصري صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وبالتالي فإنه في حالة فوز الدراويش سيؤمن المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال ويستمر في مطاردة الأهلي المتصدر، ولكن في حالة فوز المصري، فإنه سيكون قريبا من الانقضاض على المركز الثاني وضمان اللعب بدوري الأبطال في النسخة الجديدة.

الإسماعيلي يدخل المباراة وهو يعاني بشدة من تذبذب النتائج بينما يلعب المصري بقيادة مدربه حسام حسن اللقاء، وهو في حالة معنوية رائعة بعد الرباعية النظيفة في شباك جرين بافلوز بطل زامبيا في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويأمل في مواصلة مشواره بالدوري والفوز بالمركز الثاني وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للفريق البورسعيدي.

من جهة اخرى أعلن نادي سموحة المصري، تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لفريق الكرة، عقب استقالة طلعت يوسف المدير الفني من منصبه في أعقاب خسارته الأخيرة من الزمالك في الدوري، ودخوله في أزمة مع المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي.

ورفض طلعت يوسف الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة مؤكدا أنه لن يستمر في ظل تدخلات رئيس النادي في عمله وأنه قرر الرحيل بشكل رسمي من المنصب، حيث أوضح أنه حزين لما وصل إليه الوضع في النادي واضطراره للرحيل.

وكشف فرج عامر عن تعيين ميمي عبد الرازق في منصب المدير الفني لنهاية الموسم مع منحه حرية اختيار الجهاز المعاون في محاولة لتحقيق مركز متقدم في الدوري هذا الموسم.