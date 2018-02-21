كتب ـ رائد يوسف:

أعربت مصادر نيابية عن أسفها من تأخر وصول موازنات الوزارات والجهات الحكومية المستقلة والملحقة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية قبل وقت كاف من بداية السنة المالية الجديدة (2018/2019 )،وتساءلت:هل تراهن الحكومة في هذا التأخير على حل وشيك للمجلس كي تصدر الميزانيات بمراسيم ضرورة متضمنة بعض المحاذير كتقنين الدعوم وزيادة الاسعار وفرض الضرائب؟! متمنية ألا يكون هذا الإفتراض الخطير في ذهن الحكومة.

وأضافت المصادر :إن حديث وزير المالية د.نايف الحجرف قبل أيام عن تثبيت سقف الانفاق في ميزانية الدولة عند 20 مليار دينار يثير الكثير من التساؤلات والمخاوف حول حقيقة ونوايا الحكومة للتعامل مع متطلبات الترشيد والتقنين التي يبدو أن المواطن سيدفع ثمنها، فيما سيبقى الهدر مستمرا في أجهزة الدولة كافة، رغم نفي الوزير نفسه هذا التوجه .

وقالت :إن الوزير الحجرف أكد أن ضبط الانفاق الحكومي هو المدخل للإصلاحات المالية في الدولة ،وبأنه لن يتم المساس بالباب الاول ولا بالدعوم التي يستفيد منها المواطن ، إلا أن تأخر وصول الميزانيات إلى المجلس وإصرار الحكومة على المضي في القرض الملياري يضيف هالات من الشك حول قدرة الحكومة على تثبيت مصاريفها عند 20 مليار دينار فقط ، إذ يبدو أن وراء هذا التأخير شيئا ما ستتضح ملامحه في الأيام المقبلة.

ودعت المصادر الحكومة إلى ترجمة اقوالها بالرغبة في التعاون مع المجلس إلى أفعال، مؤكدة أن الملفات المرتبطة بالميزانيات والإصلاحات المالية ربما تكون المحك الذي يقيس مدى قدرة السلطتين على التعاون وإنجاز القوانين.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ”السياسة” أن لجنة الميزانيات لاحظت أن وزارة المالية تقدّم لها معلومات خاطئة ومتناقضة عن إفاداتها السابقة كي تخلي مسؤوليتها،مؤكدة أن الوزارة بهذه التصرفات إنما تقنّن التجاوزات الدستورية وتتخلى عن دورها، وهو ما أكده ديوان المحاسبة نفسه.

ورأت أن التطبيق الفعلي لتعاطي وزارة المالية مع حساب العُهد على سبيل المثال يؤكد أن التحويلات في هذا البند تتم بمعرفتها مشترطة تسويتها من قبل الجهات عبر الوفورات المحققة .

واستغربت المصادر ما وصفتها بـ”استماتة الحجرف” في الدفاع عن حساب العهد رغم أنه وزير جديد وكان الأجدر به التحقق من الموضوع بكل تفاصيله قبل الحديث عنه داخل اللجنة في اجتماعها الأخير.