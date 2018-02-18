افتتح نائب المدير العام لشؤون قطاع تنمية الموارد البشرية اللواء مهندس خالد يوسف التركيت صباح أمس دورة “التحقيق في أسباب الحريق” لضباط ومنتسبي وزارة الدفاع والرئاسة العامة للحرس الوطني بالاضافة إلى ضباط من مختلف مراكز الإطفاء والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم في فندق الريجنسي.

وأفاد مراقب تحقيق حوادث الحريق المقدم سيد حسن الموسوي بأن الدورة تهدف إلى معرفة مهام وإجراءات عمل ضابط التحقيق وكذلك كيفية تحديد أسباب اندلاع الحريق بالطرق والوسائل العلمية وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى دور مختبر تحليل عينات الحريق في الكشف عن القضايا العمدية والجنائية ، يذكر ان الدورة من إعداد وتنسيق مدير إطفاء محافظة العاصمة العميد محمد الشطي وتحت إشراف مركز إعداد رجال الإطفاء.