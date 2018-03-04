“الإطفاء” اختتمت فعاليات مهرجان يوم رجل الإطفاء

اختتمت الإدارة العامة للإطفاء مساء أول من أمس مهرجان «يوم رجل الاطفاء السادس عشر» الذي اقيم في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي بحضور مدير اطفاء منطقة العاصمة العميد محمد الشطي.

وكان المهرجان انطلق مطلع مارس الجاري واستمر 3 أيام متتالية تخللتها العديد من الأنشطة والفعاليات التي لاقت استحسان الجماهير المشاركة من المواطنين والمقيمين.

وذكرت “الإطفاء” في بيان صحافي امس ان شعار الاحتفال لهذا العام باليوم العالمي للحماية المدنية كان “الحماية المدنية والمؤسسات الوطنية ضد الكوارث”, لافتة الى ان احتفالية اليوم العالمي وما تواكبها من برامج وفعاليات تجسد دور رجل الاطفاء الانساني لحماية الارواح والممتلكات ، بالاضافة الى نقل رسالة توعويه للجمهور ليكون شريك في الحد من مخاطر الحرائق.

وأشارت الى ان اختتام المهرجان جاء بعد تقديم ارشادات توعوية من أقسام متنوعة لقطاعات الادارة العامة للاطفاء و الجهات الاخرى المشاركة وتعريف الحضور على معدات رجال الاطفاء المستخدمة في الحوادث ومعدات الامن والسلامة التي يتوجب على كل أسرة بالتقيد بوجودها بالمنزل حفاظاً على سلامتهم ككاشفات الدخان والمطفآت، بالاضافة الى اطلاع الجمهور على كيفية استخدام المطفآت بأنواعها وتدريبهم عليها فضلا عن اعطاء معلومات عن أنواع المطفآت وأنواع الحوادث المستخدمة بها.

وأعربت الادارة العامة للاطفاء عن شكر لجميع قطاعاتها للمشاركة في المهرجان، بالاضافة الى الجهات العسكرية والمدنية شاكرة الديوان الاميري على التسهيلات التي قدموها وكذلك الجهات الراعية وكل من ساهم في انجاح هذا المهرجان.