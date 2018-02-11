“الإطفاء” تعاين أنظمة سلامة مركز جابر الثقافي لضمان عدم تكرار الحوادث والحرائق

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء بأن مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد قام بجولة تفقدية صباح أمس في منطقة المطاعم التابعة لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي والتي وقع بها حريق محدود قبل يومين.

وأوضحت الإدارة في بيانها بأن الجولة شملت تفقد أنظمة الإطفاء وكل ما يتعلق بالhشتراطات الوقائية وذلك لضمان عدم تكرار الحوادث في تلك المنطقة مستقبلاً.

وفي ختام الجولة وجه الفريق خالد المكراد شكره وتقديره الى القائمين على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وعلى رأسهم الديوان الأميري لتعاونهم اللامحدود مع الإدارة العامة للإطفاء.

ورافق الفريق المكراد خلال الجولة نائب المدير العام لشMون قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومراقب التراخيص المهنية في ادارة وقاية محافظة العاصمة المقدم محمد الغريب ورئيس قسم المباني في ادارة وقاية محافظة العاصمة الرائد علي الراشد.

وكان في استقبالهم من الديوان الأميري مسؤول مشروع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي المهندس سعود ابو الحسن.