“الإطفاء” تفقدت المضخات وأجهزة الإنذار في المرحلة الرابعة بالأفنيوز

تفقدت الإدارة العامة للإطفاء صباح اول من امس مجمع الأفنيوز للوقوف على معدات الإطفاء للوقاية من الحريق الخاصة بالمرحلة الرابعة بعد الانتهاء من تنفيذها حسب شروط ومتطلبات الإدارة العامة للإطفاء.

وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله ان الجولة التفقدية شملت أجزاء المرحلة الرابعة وتم الاطلاع على انظمة الإطفاء الموجودة في المجمع.

وقال اللواء خالد عبدالله في تصريحه اننا سعدنا بما شاهدنا من تكامل لمنظومة حديثة تحتوي على مضخات وإنذار للحريق وأنظمة لتهوية المبنى من الدخان في حالات الطوارئ إضافة الى تمديدات الغاز الموصلة الى المطاعم وغيرها من الخدمات الهندسية التي أتت متلائمة ومتطابقة تماما مع مخططات ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء.

واضاف اللواء خالد عبدالله بأن مثل هذا المرفق الحيوي الذي ترتاده أعداد هائلة من المواطنين والمقيمين والزائرين لايمكن الاعتماد فقط على المعدات والأنظمة الموجودة في المبنى، لافتا الى ان العامل البشري والوعي وحسن التصرف والخطط الموضوعة مسبقاً تحد كثيراً من الأضرار التي تنجم عن أي حريق أو أي حدث طارئ.

وفي نهاية الجولة قام وفد الإطفاء بفحص كل أنظمة الإطفاء والتي تبينت أنها تعمل بصورة سليمة ومراقبة على مدار الساعة من قبل احدى الشركات المعتمدة لدى الإطفاء من الفئة الأولى.

رافق اللواء خالد عبدالله في الجولة التفقدية مدير ادارة وقاية محافظة العاصمة المهندسة سلافة الياسين ومدير ادارة وقاية محافظة الفروانية العقيد مهندس حسن النعمة ومجموعة من المسؤولين والضباط في قطاع الوقاية.