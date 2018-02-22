الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد، رأيت من المناسب ان اتناول موضوعاً يدور حول العمل التطوعي باعتباره عملاً وطنياً وانسانياً حث عليه الاسلام واعتبره من العبادات، تعالوا ايها الاحباب نلقي الضوء على أهمية العمل التطوعي واهدافه من مختلف جوانبه العلمية والاجتماعية والدينية وغيرها.. ونحتار هذه الآية الكريمة «فمن تطوع خيراً فهو خير له» منطلقاً للموضوع:

أقوال المفسرين

التطوع لغة من الطاعة وهو ما يتبرع به الانسان من نفسه، لا يلزمه احد من دون انتظار عائد مادي مقابل ذلك، وهو عمل تعبدي لا يقوم به الانسان الا طمعاً في رضا الله ونيل ثوابه.

وهناك الكثير من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية التي تحث على العمل التطوعي ومساعدة الناس يقول الله تعالى «وما تقدموا لانفسكم من خير تجده عند الله هو خيراً واعظم اجراً».

وقوله تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره».

ويقول صلى الله عليه وسلم «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» أخرجه البخاري.

وقوله «من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» رواه أحمد.

وقوله صلى الله عليه وسلم «أحب الناس الى الله انفعهم للناس».

الاعجاز العلمي

تشير الدراسات الانسانية والاجتماعية بأن في الآيات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة التي ذكرناها وغيرها الكثير من الآيات والاحاديث حقائق علمية اكتشفها العلماء عن العمل التطوعي وفوائده، نوجزها في النقاط الآتية:

1- العمل التطوعي بذل مالي او عيني او بدني او فكري يقدمه الانسان عن رضا وقناعة بدافع انساني لخدمة وطنه وامته.

2- ابراز الصور الانسانية للمجتمع وتدعيم التكامل بين الناس وتأكيد اللمسة الحانية المجردة من الصراع البغيض والتعصب فيتماسك المجتمع بقيم المحبة والتآخي والتعاون والوفاء.

3- تكميل العمل الحكومي وتدعيمه لصالح المجتمع عن طريق رفع مستوى الخدمة او توسيعها.

4- تعميق روح المواطنة وترسيخ قيمها الاخلاقية.

5- تلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية للشباب من خلال العمل التطوعي كتقدير الذات والثقة وحب الوطن واستثمار وقت الفراغ بما يعود بالنفع على الجميع.