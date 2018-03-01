الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

الجهاز الصوتي في الإنسان آية من آيات الله التي تدعو للإيمان بالله وبعظيم قدرته سبحانه

يلفت الله تعالى انظارنا الى معجزات ما في انفسنا من اجهزة واعضاء تعمل ليل نهار بقدرة الله سبحانه نتدبر ونفكر ونتأمل في هذه الاجهزة مكوناتها وصفاتها وكيف تعمل.. الخ عسانا ندرك ونؤمن بقدرة الله ونزداد يقينا بأنه الله الخالق المبدع العظيم… من مئات هذه الاجهزة جهاز الصوت تعالوا نتدبر في معجزات هذا الجهاز المدهش العجيب.

الاعجاز العلمي:

لاشك ان الصوت نعمة عظيمة من نعم الله تعالى تمكن الانسان من التواصل والتعبير عما يجول بخاطره من احاسيس ومشاعر وقد اعطى الله تعالى الانسان قدرة التحكم في صوته يخرجه بالشكل المطلوب (تحدث – نداء – اغنية – استغاثة… الخ).

يتكون جهاز الصوت في الانسان من 4 أجزاء هي: الحنجرة والاحبال الصوتية – والرئتان والفم – والانف.

3 – تبدأ عملية التحدث من الرئتين ومنها يخرج الهواء منطلقا الى الحنجرة حيث يمر الهواء بالاحبال الصوتية والاحبال الصوتية هي عبارة عن زوجين من الاغشية المخاطية الممتدة بشكل عرضي في الجزء الاوسط من الحنجرة وتكون الاحبال الصوتية في وضعها الطبيعي مفتوحة، ثم تقترب من بعضها في وقت التحدث على حسب الصوت المراد اصداره (عالٍ – منخفض).

4 – يتكون الصوت عن طريق مرور الهواء عبر الفتحة بين الاحبال الصوتية والتي تهتز بالنتيجة مكونة الصوت وبعد تكون الصوت نتيجة اهتزاز الاحبال الصوتية تقوم بقية اركان الجهاز النطقي (الفم والحلق والاسنان والانف الخ) بتشكيل الصوت ليعكس صوت الحرف المراد نطقه كما تساهم جدران الحنجرة بتضخيم الصوت قبل وصوله الى الفم.

5 – يختلف الصوت الناتج من حنجرة الرجل عن ذلك الناتج من حنجرة المرأة فالرجل ينتج ترددات اصغر 400 ذبذبة في الثانية «بينما تنتج المرأة ترددات اعلى 1500 ذبذبة في الثانية «ولذلك فصوت النساء يمتاز بالنعومة والحدة بينما يمتاز صوت الرجال بالخشونة والغلظة.

يساهم شكل الفتحة بين الاحبال الصوتية في التحكم في خصائص الصوت حيث ان شكلها يتغير بحسب الصوت المراد اخراجه ونقصد بالصوت هنا الطبقة الصوتية حيث إننا سنقسم الاصوات لاحقا على حسب طبقتها.

7 – لا يسعنا في ختام هذا الموجز المختصر الا ان نقول سبحان الله الخالق المبدع العظيم.