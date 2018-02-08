الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم الإدام الخل» رواه مسلم

الخل غذاء ودواء وفيه منافع عملية وصناعية كثيرة ببركة دعاء واستحسان الرسول للخل

اقوال المفسرين

في الحديث: (نعم الادام الخل) الادام في اللغة هو: ما يستمرأ به الخبز، وبالعامية: (غموس).

– عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اهله الادام، فقالوا: ما عندنا الا الخل فدعا به فجعل يأكل به ويقول (نعم الادام الخل… نعم الادام الخل) – صحيح مسلم.

– وعن ام سعيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك في الخل فإنه كان ادام الانبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل) – رواه ابن ماجة.

– اجمع علماء المسلمين قديما وحديثا بأن الخل غذاء ودواء تحدث ابن القيم والرازي وغيرهما احاديث كثيرة وطويلة في فوائد الخل الغذائية والطبية.

ولضيق المساحة لم نذكرها تفصيلا.

والخل المذكور في الحديث لم يحدد العلماء نوعه.

الاعجاز العلمي:

يؤكد العلماء من مختلف التخصصات ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمدح فيه الخل ويذكره بالخير والبركة، اكسب الخل اعجازا علميا وطبيا وغذائيا بجانب ما اكتشفه العلماء من فوائد الخل العملية والصناعية وغيرها، نوجز كل ذلك في النقاط الاتية:

1 – ثبت علميا بأن في الخل فوائد غذائية وطبية وعلاجية – اذا اخذ منه كميات قليلة (قطرات مثلا) نلاحظ ذلك ان الحديث حدد الكمية بكلمة (بإدام) يعني غموس بالخبز.

2 – الخل يساعد على الهضم ويقوي جهاز المناعة ويخفض مستوى الكولسترول في الدم ويقوي العظام ويمنع الهشاشة.

3 – وصف الطب الحديث الخل بأنه مرطب ومنعش ومدر للبول والعرق ومنبه للمعدة ومحلل لألياف اللحم والخضراوات الخشنة كما انه يعطي كترياق للتسمم بالقلويات ويفيد في غسل القروح والجروح الجلدية – ويمسح به جبين المريض المصاب بالحمى تخفيفا للصداع.

ويغرغر به الفم لشد اللثة وقطع نزيفها.

4- يذكر الطبيب العالم «غاريس» ان الخل أحسن علاج للبرد اذا شرب ملعقة صغيرة منه في كوب ماء وقد شاهد بنفسه اطفال الفلاحين الذين يشربون الماء مع الخل كانت اجسامهم قوية وصحتهم جيدة.

5 – تؤكد الابحاث الحديثة ان الخل قاتل للجراثيم ويخفض سكر الدم – وينقص الوزن وهو مضاد للالتهابات.

6 – يفيد الخل في الاوجاع العضلية والمفصلية اذا وضعت كماداته على مناطق الالم.

كما يساعد على وقف الاسهال.

7 – يعالج قشرة الرأس وفطريات الاظافر والطفح الجلدي ولدغ الحشرات.

8 – ومن فوائد الخل في الحياة العملية والصناعات المختلفة تلك الفوائد التي اكتسبها الخل بفضل استحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتداحه للخل ما يعجز القلم عن ذكرها، نوجز نقاطها في الاتي:

– يستخدم الخل في التنظيف والتلميع وازالة البقع المستعصية. والتخلص من رائحة المطابخ واحواض المصارف – والتخلص من النمل والحشرات المؤذية… الخ.

9 – الى جانب كل ذلك للخل فوائد كثيرة في تحسين مذاق الاطعمة… وغير ذلك في صناعات كثيرة.

10- انه الاعجاز العلمي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نور هداية وايمان لكل زمان ومكان.